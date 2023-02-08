遭池底砖割伤 女童脚板缝针

11岁女儿疑踢到泳池地砖，脚板被割伤后血流不止，救生员虽第一时间上前帮忙止血，但父母申诉事后去办公室向职员反映时，对方一句慰问也没有，只叫他们提交医药费单据。

这起事故发生在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）的泳池。

黄先生（37岁，自雇人士）向《新明日报》申诉，去年6月19日太太带着一对儿女去游泳，不料11岁女儿疑踢到池底里突起砖块，当时哭着说脚板疼，太太查看后发现女儿的脚板血流不止。

黄太太说：“那时女儿还边哭边让我提醒其他小孩要小心，救生员当下赶来帮忙为伤口消毒，还跟我说伤口很大，得赶快去医院。”

她指自己当时很慌张，脑海一片空白，见现场没人帮忙叫救护车，她急忙带着女儿搭德士到医院。“女儿到了医院才止血，脚板也缝了三针。”

她事后回到泳池的办公室反映女儿情况，也希望他们把事发泳池先围起来，但她指职员没关闭该区域，也没关心女儿伤势，甚至反问她为何当下没自己叫救护车，最后就只交代她提交医药费收据。

黄先生和太太在事发隔月提交了所有单据后，对方一直到去年11月才答复，期间对女儿伤势不闻不问。

“他们的处理方式不对，女儿在泳池受伤了，他们却一句慰问也没有，也没来关心，只是叫我们提交单据。”

《新明日报》已向新加坡体育理事会查询此事。

完整报道，请翻阅2023年2月8日的《新明日报》。