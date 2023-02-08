大巴窑组屋弥漫尿骚味 居民联手“缉凶”

大巴窑有组屋在整个新春期间都充斥着尿骚味，令居民烦不胜烦，有居民捉准机会，拍到楼上邻居往下倒“液体”的那一刻，并将视频放上脸书公开。

居住在大巴窑1巷第104座组屋的一名德士叔（45岁）向《新明日报》申诉，其实从去年10月开始，就偶尔嗅到组屋楼下有阵阵尿骚味。

“因为组屋后方的走廊总是有尿味，所以隔壁邻居便问我有没有注意到这情况。我们之后才开始观察，发现楼上邻居在清晨总是往窗外倒液体。”

他说，以为新年期间会好些，但初一到十五组屋楼下都有尿味，因此大家商议要早起，以拍下对方倒液体的证据。

德士叔称，有邻居星期二（2月7日）终于拍到楼上居民疑似泼尿的过程，他过后把视频上载到脸书。

根据视频，当时外头一片漆黑，三楼单位的灯亮着，窗户也开着，随后有人伸手出窗外，手里握着类似塑料瓶子，把瓶子里的“水”往楼下倒。

《新明日报》记者走访时，另一名受影响的居民苏珊（63岁）也说，她的房间窗口面向后面的走廊，每早都被尿骚味熏醒。

“已经投诉很多次了，但对方似乎也不怕当局警告，照样泼尿。”

除了泼尿外，德士叔指该组屋在白天时也有高楼抛物的情况，他曾见过有人丢下一整袋面包、咖喱饭、发糕等，结果引来鸽子群抢食。

德士叔说：“实在是太危险、太不卫生了。若是有小孩被砸该如何是好？而且这些厨余直接丢下来也很不卫生。”

完整报道，请翻阅2023年2月8日的《新明日报》。