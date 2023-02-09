60岁以上年长者仅占8.8％ 去年诈骗案增逾三成 过半受害者是年轻人

不少人认为年长者更容易受骗，但警方数据显示，去年诈骗案受害者中，20岁至39岁的受害者占近54%，60岁及以上的年长者占8.8%。

新加坡警察部队星期三（2月8日）公布2022年全年诈骗和网络犯罪数据。这也是警方首次将诈骗和网络犯罪数据与全年罪案数据分开公布。

去年，警方共接获3万3669起诈骗和网络罪案通报。诈骗案多达3万1728起，占94.2%，比前年的2万3933起增加32.6%。这些案件涉及的金额达6亿6070万元，比前年的6亿3200万元增加4.5%。

去年的五大类型诈骗案是钓鱼、求职、电子商务、投资和冒充朋友电话诈骗，占诈骗案总数的82.5%，电子商务诈骗连续四年出现在五大类型诈骗中。

年轻人多坠入求职骗局 年长者则较容易陷入钓鱼骗案

警方没有透露去年有多少名受害者，但20岁至29岁的成年人占26.7%，当中超过四分之一坠入求职骗局。30岁至39岁的占26.8%，近四分之一坠入求职骗局。这两个年龄层的受害者坠入的另外两大类型骗局包括钓鱼和电子商务诈骗。

另外，40岁至49岁及50岁至59岁的受害者分别占19.2％和11.8％；60岁及以上的受害者则占8.8％。六旬以上的受害者最容易坠入的骗局包括钓鱼、冒充朋友电话和投资诈骗。

警方也透露不法之徒联系受害者的五大渠道，分别是通讯平台如WhatsApp、社交媒体、网上购物平台、电话和短讯。骗徒通过通讯平台联系受害者的骗案共7599起，比前年的5095起增加近一半。当中，56%是通过WhatsApp，36.1%则是通过Telegram。

贷款诈骗和网络爱情诈骗去年都有所下降，去年的贷款骗案共1031起，比前年的2273起，减少近55%；去年的网络爱情诈骗也比前年的1094起减少20.7%，共868起。尽管如此，整体诈骗案的数量和金额还是因为其他类型骗案的增加而上升。

谈到独立处理诈骗和网络犯罪数据的做法，警方公共事务局助理局长王碧慧警监回复《联合早报》询问时解释，在本地罪案中，诈骗案件近年来日益严重，超越其他犯罪行为。

“一个专门的诈骗全年数据文告能让政府提供更多诈骗相关信息，包括诈骗趋势和不同年龄层面对的诈骗类型，以及体现全国共同打击诈骗的努力。”