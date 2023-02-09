2030年开支将占GDP 20％以上 财政部：须推出开源措施让收支平衡

财政部星期三发布有关政府中期财政预估的报告，预测政府开支占GDP比率将在2026至2030财年期间，增加到约19%至20%，并可能在2030财年超过20%。

政府开支不断增加，到2030财年可能占国内生产总值的20%以上，收入却未必跟上。调高消费税等增收措施虽然可填补收支缺口，但政府若要推出政策提高国家经济竞争力和加强社会契约，须有额外的财政资源，才能在中期实现收支平衡。

政府开支目前约占国内生产总值（GDP）的18%。财政部星期三（2月8日）发布有关政府中期财政预估的报告，预测政府开支占GDP比率将在2026至2030财年期间，增加到约19%至20%，并可能在2030财年超过20%，但政府收入不足以应付预计增长的开支。

政府收入目前约占GDP的18.5%。财政部报告强调，政府在2022财年预算案宣布的税制调整，包括增加消费税来弥补收支缺口是必要的。

人口老龄化导致医疗开支增加

财政部通常会配合预算案声明公布本财年收支预估。对于此次公布中期财政预估，财政部在报告中解释，所提供的数据在于为政策检讨或调整提供背景，让人们在商讨财政政策时有共同的出发点。

财政部说，开支预估没有将未来政策纳入考量，如日后为提高我国经济竞争力和加强社会契约而增加的开支。“要资助这些政策，我们需要更多的资源，或是在一些方面削减开支，并将资金重新分配给新的优先事项。”

政府收入包括经常收入和储备金净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）。其中，经常收入约占GDP的15%，但预计增长速度会略慢于GDP。NIRC预计会继续占GDP的3.5%左右。

医疗开支攀升是导致政府开支增加的主要因素。这是由于我国人口老龄化、医疗服务需求日益增加，以及医疗通胀。

报告提到，政府医疗开支目前约占GDP的2.3%，这不包括冠病疫情相关开支。到了2026至2030财年期间，预计会增加到2.9%至3.5%。

另一项耗资不小的政府开支项目是基础建设开支。在新地铁线等大型和长期基建项目的推动下，我国基建开支占GDP的大约4%，预计到2026至2030财年期间，将增至4.4%。

随着国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）在2021年推出，让所有能从长期基建项目中获益的世代，公平分摊国家财政责任，基建项目的财政影响预计保持在GDP的4%左右。

在医疗和基础设施之外，财政部预计，只要没有出现重大政策改变，其余开支项目将至少和GDP增长相同。

预估数据也将政府已承诺推行的政策纳入计算。渐进式加薪补贴计划和加强版就业入息补助计划，将在2022至2026财年期间耗资超过90亿元。政府未来几年投入在学前教育的年度开支也将比2018年的约10亿元多出一倍以上。

针对政府能通过哪些方式增加收入，德勤新加坡税务区域主管合伙人刘辉泉受访时说，在新加坡购买房地产需要缴交印花税，拥屋期间也须缴纳房地产税。然而，卖屋收益一般无须缴税，除非是房产持有时间很短或卖家从事房地产买卖活动。

刘辉泉说，许多国家对售卖不动产所获得的资本收益征税，这是我国政府可以考虑的一个做法。不过在设计资本利得税时，也应确保征税对象主要是拥有多个房产的业主。