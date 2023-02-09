李总理：政府有信心做到 大部分国人负担得起组屋价格

政府正努力解决公共住屋问题，并有信心做到，包括增加组屋供应、缓和转售市场，以及确保组屋价格对大部分新加坡人来说是负担得起的。

李显龙总理星期三（2月8日）傍晚在脸书贴文说，政府会继续以财政上可持续的方式，为人们提供组屋。

总理吁请人们放心：“无论现在还是将来，新加坡人都不必担心是否能拥有自己的房子。我们将继续以财政上可持续的方式这样做，为子孙后代坚守这个承诺。”

国会刚在星期一和星期二，针对朝野双方分别提出的公共住屋动议，进行了长达12个小时的辩论。

李总理说，冠病疫情极大地扰乱组屋供应，预购组屋等候时间延长，转售屋价上升，许多家庭不得不调整生活规划。“什么时候能够买到组屋，以及能否负担，是让人们担心和感到焦虑的问题。”

他也说，国家发展部长李智陞与同僚详细说明政府解决公共住屋问题的策略，多名国会议员也就如何解决问题提出一系列构想，其中一些想法值得进一步探索，一些提议看似很吸引人，但“细看之后，会发现它们并不可行、不公平或不可持续”。

李总理也强调，新加坡的公共住屋制度是行之有效的，每10名新加坡人当中，就有超过八人拥有自住的组屋，而且每年都有2万多个新组屋单位落成，越来越多新加坡人正成为组屋业主。