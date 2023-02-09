旅居国外的林芯与澳洲华裔丈夫黄庭深回国结婚，他们的结婚证书以指纹代替签名，也以拜堂取代起誓，就连敬酒仪式也采用女儿红，而非常见的香槟塔。

为了让父母参与大喜之日，也传承中华文化，旅居国外的本地女子返新举办中式婚礼。过大礼、上头、敬茶、抬花轿，样样齐备。

林芯（33岁，营销经理）2020年与澳洲华裔丈夫黄庭深（35岁，破产事务会计经理）相遇，对方在去年9月向她求婚。

当时，林芯的父亲正在抗癌，为了冲喜，也让至亲见证生命中的重要喜日，这对新人决定赶在两个月后回新加坡举办中式婚礼。

11月20日当天，这场婚礼从上头仪式开始，并由林芯的父母为她盖上红巾。

随后，好友们组成的迎亲大队也用花轿将林芯抬至酒店门口。走下花轿后，父亲为林芯撑开红伞，母亲则往伞顶撒米，分别象征开枝散叶和驱逐恶灵。

左右两头舞狮分别叼着“永结同芯”“深爱一生”的红幅，取自新人姓名，寄寓了颇具巧思的祝福。

林芯受访时说：“在本地，通常只会在新春佳节或商店开张看到舞狮表演，但在澳洲却是常见的中式婚礼元素。”

准备婚礼的过程中，这对新人也学习传统婚嫁习俗背后的含义，例如过大礼时的“五谷丰收”包括红豆、绿豆、小麦、大豆和薏米，就象征繁荣富足。

他们的结婚证书以指纹代替签名，也以拜堂取代起誓，就连敬酒仪式也采用女儿红，而非常见的香槟塔。

这对新人的婚纱照在虎豹别墅、云南园、佛牙寺等地拍摄。林芯说：“小时候父母常带我到虎豹别墅。旧地重游，它还是和记忆中一样鲜艳亮丽。”云南园则是她求学时，漫步回宿舍都会行经的地方。

两天后，林芯和黄庭深在新加坡和悉尼两地机场签署结婚证书，正式完成婚礼。在短短的两个月内完婚，林芯直言：“虽然筹备婚礼的时间紧迫，也许无法尽善尽美，但只要能在丈夫和至亲的身边度过这个特别日子，就很幸福。”