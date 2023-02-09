赞美广场煤气泄漏抢修 10家餐厅关一天

赞美广场星期三（2月8日）中午发生煤气泄漏须紧急抢修，约10家餐厅索性关门一天，而继续营业的餐厅只能用电炉或微波炉烹饪，导致不少食客扑空。

有热心读者星期三中午12时许向《新明日报》通报，指位于维多利亚街的赞美广场（CHIJMES）疑似发生煤气泄漏事故，导致多家餐厅无法营业，甚至被迫取消食客的订位。

《新明日报》记者过后走访现场，发现关门的包括日本餐厅、酒吧和烧烤店，这些店家门前都贴上了相关告示通知食客，并为造成不便而向食客致歉。

据观察，仍有八九间餐厅照常开门营业，然而，这些餐厅的职员受询时皆表示，因厨房无法使用煤气和火炉，只能改用电炉或微波炉烹饪，能供应的餐点也有限。

其中一家不愿透露姓名的西餐厅女经理受访说：“我们今天的主食都不能出售，只可以提供饮料、甜点和一些轻食，收入至少少了60%。”

另一家餐厅经理蔡先生（43岁）则透露，能售卖的热食只有炸物和比萨，有的顾客知道后就另寻他处用餐，餐厅损失惨重。

不受影响的咖啡馆助理经理王先生（33岁）指出，由于咖啡馆无需火炉烹饪，他们并没有接到管理层通知，直至关店时，才从附近店家口中获悉此事。

“我感觉今天生意好一些，营业额多了2至3%，相信是因为很多餐厅去不了。”

《新明日报》记者也观察到，不少食客前来后扑空，发现要用餐的餐馆没开，感到失望。

食客蒋先生（24岁，学生）与六名友人从金文泰远道而来，本来想光顾一家拉面店，没想到白走一趟。

“路途遥远又下雨，来到却吃不到肯定失望，但也没办法，只能去其他地方吃晚餐。”

抢修至凌晨 星期四照常营业

当局抢修至凌晨3时，所有店家星期四照常营业。

鹏瑞利（新加坡）商用管理发言人（Perennial (Singapore) Retail Management）回复《新明日报》询问时指出，公司在星期三早上9时40分接获通知 ，指其中一条连接赞美广场的煤气管道疑似发生泄漏。

为了安全起见，涉事管道的煤气供应立即被切断，当局也随即进行了彻底的检查与抢修工作。

“约有10家店受到影响而关闭。有关当局完成所有检查后，煤气供应在今天凌晨3时15分恢复。所有店家今日照常营业。”

新加坡能源集团发言人受询时则指，当局星期三进行例行调查时，发现赞美广场一带发生煤气泄漏。经检测后，证实煤气泄漏源自赞美广场的内部管道。新加坡能源集团的煤气网络正常。

“据我们了解，赞美广场随后进行了维修工作。工程完成后，我们于今天协助他们恢复了煤气供应。”

完整报道，请翻阅2023年2月9日的《新明日报》。