新加坡越南签署四备忘录 加强数码和绿色经济等领域双边合作

建立在广泛有力的经济合作之上，新加坡和越南再签署四项备忘录，加强数码和绿色经济、贸易和海事等领域的双边合作。

首次正式访问我国的越南总理范明政和李显龙总理星期四（2月9日）在总统府见证签署方交换文件。

绿色—数码经济伙伴关系谅解备忘录由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和越南计划投资部长阮志勇签署，为加强这两个领域的合作制定整体框架。

新框架建立在两国去年签署的四个谅解备忘录上，涵盖能源连接、可持续发展、基础设施、数码与创新，以及教育、金融和旅游等方面的合作。

经济与贸易合作工作计划谅解备忘录，根据两国去年2月签署的经贸合作备忘录，为新越机构制定今年将落实的具体活动和目标，加深双边经济合作和企业连接。

在发展能源项目和深化能力建设合作的同时，两国也将探讨通过商业配对加强农业贸易合作，并促进新加坡公司对越南农业和物流领域的投资。新加坡去年是越南最大的外资来源国，投资额近85亿5000万元。

范明政星期四出席在总统府举行的欢迎仪式，同哈莉玛总统和李显龙总理会晤后，参与李总理为他所设的午宴。

李总理：两国观点相似 致力维护亚细安核心地位

新加坡和越南今年庆祝建交50周年和成为战略伙伴10周年。李总理在午宴致祝酒辞时说，两国长远及深厚的双边关系，建立在领导人之间强有力的政治信任和理解。

这从已故建国总理李光耀和越南共产党前中央总书记杜梅分别在1992年和1993年首次互访以来就已建立。

李总理说，两国在许多区域课题有相似的观点，都致力于维护亚细安核心地位和团结，以及深化经济一体化。亚细安在与所有对话伙伴一起促进开放、包容和基于规则的秩序方面，也扮演了重要的角色。“作为亲密的伙伴，新加坡和越南期待两国友谊未来几年更加牢固。”

范明政用越南语致祝酒辞时说，在区域和全球出现复杂且无法预测的发展之际，越南更坚定深化和促进新越战略伙伴关系。

他说，两国紧密的关系是应对世界“不断变化”的“不变”因素之一，越南决心把和平稳定设为目标，把对话与合作作为工具。

哈莉玛总统：加强新增长领域区域合作

哈莉玛星期四在脸书发文说，新越在传统的贸易和投资已有强而有力的合作，她与范明政去年会面时都同意，要在绿色和数码经济等方面加深合作。两人这回针对如何加强这些新增长领域的区域和双边合作，以及专注于实现具体成果，进行良好的讨论。

两国也续签2017年的青年合作备忘录，将有效期延长多五年，以继续促进青年交流。新越海事局也签署备忘录，加强海事数码化、培训和绿色运输等领域的合作。