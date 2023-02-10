张舒琴原为新加坡航空公司空服人员，在冠病疫情期间决定投入银行业。她说，中途转业的不确定性，令人望而生畏，但回头看，她很高兴当时跨出第一步。

冠病疫情期间，曾像鸟儿般到处飞的空姐张舒琴（30岁），毅然走出航空业，投入全新的银行业工作。新领域每步都走得战战兢兢，但同事和上司的扶持及鼓励，让“菜鸟”勇敢迎接挑战，知识和自信日益增长。

张舒琴原为新加坡航空公司的空服人员。除了照顾乘客的安全和福利，确保他们飞行舒服，她也是合格急救员，可及时应对紧急情况。

为了提供商务舱乘客增值服务，积极好学的张舒琴，也上过酒类和乳酪品尝课程。

完成五年服务合约后，张舒琴决定探索新领域，希望在技能和知识方面寻求突破。

一次吃饭时，听朋友提及大华银行在招聘员工，她决定试试看。

“我持有会计学位，但这不是加入银行业的最大理由。离开航空业，其实每个都是学习和探索的新机会。”

张舒琴现为大华银行服务经理，加入银行约一年五个月。

“中途转业的不确定性，令人望而生畏，但回头看，我很高兴当时跨出第一步。我非常感谢同事和经理从未放弃过我，持续激励我。”

由于是银行业新手，雇主提供张舒琴各种增益和培训课，协助她发挥潜能。

在全新领域重新学习已是很大挑战，张舒琴还必须遵循严格程序。

“刚开始时，我发现企业和商业银行的业务相当复杂。培训无疑帮我克服这些挑战，让我能更好地理解，并为客户提供最好的解决方案。”

她感激同事帮助她快速掌握窍门，变得越来越自信，也为自己能在新的领域茁壮成长感到自豪。