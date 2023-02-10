妇女手滑摆乌龙 2888元转错账号讨不回

转钱容易，讨钱难。销售员手滑错转2888元给花卉公司，急忙联系对方还钱，但对方否认收钱还闹失踪。

为了避免过度消费，黄姓女事主（54岁，销售员）向来习惯把到账的薪水转到另一个银行户头作为储蓄，于是今年1月18日早上她如常转账，却发现选择错的银行账号。

“那天早上7点多，我坐在客厅转账，也没开灯，过后才发现2888元转到别人的户头，马上告诉儿子。”

她当天联系银行，被告知需要等待一周时间，银行会尝试联系对方，若要拿回这笔数额或要等上三周。

由于账号没有注明对方的名字，黄女士最初不知道钱转给了谁，但后来在28日跟友人提及后，友人透过账号号码搜索，找到对方是一间花卉公司。

她透露，自己曾跟对方订过花圈，最后一次联系是在前年11月，于是立即拨电给对方，但对方没有接听。

之后，黄女士发简讯说自己不小心转错账，希望对方归还这笔钱，但对方否认拿到这笔钱，还称黄女士发错人了。

“我把转账截图发给她，但她已读不回，后来尝试打电话，却发现打不通了。”

黄女士无奈地说，如今也不知是否能拿回这笔钱，希望对方看到报道可以主动联系，她也希望借此提醒公众，转账时要看清楚转账对象。

完整报道，请翻阅2023年2月10日的《新明日报》。