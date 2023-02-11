重建山景桥 新增12出入口 铁道走廊北段重开后全长超过21公里

国家发展部长李智陞为铁道走廊北段重开主持仪式时说，当局改善了这段约六公里的北部走道，包括利用采石场粉尘、草地及砂砾来处理路面，确保行走安全，同时减少对周围野生动物栖息地造成干扰。

连接克兰芝和山景地铁站大约六公里的铁道走廊北部走道经改善后正式开放，现在可从克兰芝一路往南通向丹戎巴葛一带，全程超过21公里。北部走道沿途有12个出入口，方便公众进出。

新路段开放后，铁道走廊如今共有超过30个出入口。从本季度起，另10多个出入口将陆续竣工。

国家发展部长李智陞星期五（2月10日）为铁道走廊北段重开主持仪式时说，铁道走廊是从北到南贯通新加坡的绿色动脉。它具包容性也容易到达，让人们可以更贴近大自然。

他说，北段走道开通后，铁道走廊从13公里增至21公里。当局改善了这段约六公里的走道，包括利用采石场粉尘、草地及砂砾来处理路面，确保行走安全，同时减少对周围野生动物栖息地造成干扰。

铁道走廊最北端的出入口在克兰芝地铁站对面新设的克兰芝社区节点。这一社区节点有可举办社区活动的2000平方米草地，以及长250米的自然步道。

山景桥附近观景台可眺望 武吉知马山和牛乳场自然公园

当局也重建了在2011年拆除、横跨山景路的山景桥（Hillview Bridge），使铁道走廊可以通往更多地方。山景桥长约28.8米、宽4米、高6米，地面也嵌入铁路轨道，以保留这座桥原是火车铁路的历史意义。

山景桥附近新增了约6米高的观景台，供人歇息及眺望武吉知马山和牛乳场自然公园。

武吉知马路上段的行人天桥也延长了，并增设通道，让公众能直接从铁道广场前往铁道走廊。

目前，铁道走廊的30多个出入口中，23个为无障碍通道，使通往铁道走廊的路途更便利。

李智陞说：“我们也会在经改善后的走道周围培植次森林和灌木，以保留铁道走廊的淳朴及自然风貌。”

公园局自然保护处高级署长林良任受访时说，铁道走廊北段开通后，不仅提供了更多休闲去处，也提升了生态衔接，有利于动植物的生长和繁衍。

“现在，克兰芝的林区已连接到中部一带，野生动物、昆虫等能够使用铁道走廊，通往武吉知马自然保护区及周围地区。”

铁道走廊接下来还有一系列改良工程，例如今年将增设更多厕所和有盖设施。

铁道走廊总长将达到24公里，还未开通的部分包括克兰芝地铁站到兀兰一带的走道，当局目前仍在针对这部分的设计进行研究。从史布纳路（Spooner Road）到丹戎巴葛火车站的走道也还没完成。

此外，波那维斯达社区节点预料在今年底竣工；山景路和策士纳通道（Chestnut Drive）之间的路段预计明年完工；丹戎巴葛火车站会在2026年后重开。