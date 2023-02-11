超过1.4万人参与“携手前进”对话 黄循财：政府将根据反馈更新现有政策

为更新社会契约而推出的“新加坡携手前进”运动已来到中间点，政府将根据通过各项对话收集到的反馈和点子，更新现有政策措施。副总理兼财政部长黄循财将在下星期二发表的2023年财政预算案声明中，宣布更多详情。

黄循财星期五（2月10日）上午在TikTok上传短视频，汇报新加坡携手前进（Forward Singapore）运动的进展。他说，当局迄今已在各邻里、学校以及通过线上共举行140场对话会，聆听超过1万4000名新加坡人的看法。

“大家提出了一系列看法和点子，针对社会流动、不平等、扶助弱势群体等课题，以及为了获取好的工作机遇进行技能再培训和技能提升。年轻家长也讨论了在组织家庭过程中的向往和所关注的课题。”

新加坡人在活动中讨论的其他课题包括加强包容、打造回馈社会的文化。参与者也就如何拓宽通往成功的道路、为所有人创造更多机遇，以及为雇员和家庭加强保障提出建议。

由黄循财领军的第四代领导班子去年6月推出新加坡携手前进运动，通过赋能（Empower）、装备（Equip）、关怀（Care）、建设（Build）、守护（Steward）和团结（Unite）六大支柱，围绕新加坡人关切课题进行坦诚对话，加强社会契约。

收集到的反馈已整理好并发布在新加坡携手前进运动网站上，当中包括如何在今日的经济环境中保持竞争力和有所作为，还有组建家庭过程中所面临的挑战，如是否买得起和买得到住屋，以及生活费高涨等。

参与者也希望社会拓宽成功的定义，人人能终身进步。在住屋课题上，参与者认同居者有其屋，但同时也注意到新加坡的土地和空间局限对满足住屋需求构成挑战。

下阶段交流更具针对性深入探讨制定政策领域

新加坡携手前进运动下个阶段将展开更具针对性的交流活动，深入探讨制定政策领域，与新加坡人共创方案。整个工程将在今年下半年结束，届时政府会把共同愿景和相关建议写入报告，对外发表。

参与携手前进运动的部长们和《联合早报》分享了他们迄今的心得。教育部长陈振声说，许多国人踊跃提出他们对教育和终身学习的愿景和期许，他尤其对公众也针对如何达到共同期盼的成果提出点子感到欣慰。

“我们确实需要整体社会的努力，来实现每个新加坡人拥护终身学习、支持人民多元利益和抱负，及打造包容社会的共同愿景。”

从事安全产品行业的蔡恒达（35岁），去年11月2日参与了“赋能”支柱下，与专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的对话会。他原先对这场运动了解得不多，但看到朋友提供的活动资料，知道政府希望就未来发展聆听民众的看法，便决定参与。

蔡恒达在活动上提出，希望公民能和外来人才平等竞争。在企业鼓励雇员接受技能培训的课题上，他也反映了中小企业人手上的局限。

“参加活动对我多少有些帮助，至少我知道政府为什么须要引进外来人才来跟新加坡人竞争。我也有机会听到其他人的看法、问题和心声，比如关于怎么培训本地人才的建议。”