总值约13亿元 胜科与伙伴再开发五座越新工业园

胜科工业说，即将建造的越南—新加坡工业园会使用实时跟踪设备，远程监测和管理能源、水和废物的使用，以及交通和安全。这五座新工业园的地点仍在敲定中。

胜科工业将与长期合作伙伴Becamex IDC共同在越南开发多五座总值约10亿美元（13亿新元）的越南—新加坡工业园。

从1996年至今，胜科工业已在越南开发了12座越南—新加坡工业园（Vietnam Singapore Industrial Park，简称VSIP）。

胜科工业（Sembcorp Industries）星期五（2月10日）与越南国营企业Becamex IDC在到访的越南总理范明政见证下，于越南—新加坡商业论坛上交换共同建设多五座VSIP的谅解备忘录。

共有七项谅解备忘录在越南—新加坡商业论坛签署。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生也出席了论坛。

胜科工业说，即将建造的VSIP将是具有低碳足迹的智能和可持续工业园。这些工业园会使用实时跟踪设备，远程监测和管理能源、水和废物的使用，以及交通和安全。胜科工业在回答《联合早报》询问时表示，这五座VSIP的地点仍在敲定中。

范明政以越南语发表主题演讲时表示，希望能在今年完成多两座或三座VSIP，使VSIP的总数在今年达到15座。

越南政府星期五也向胜科工业和Becamex IDC颁发投资执照，在越南中部义安省（Nghe An）开发占地500公顷的当地第二座VSIP，扩展2015年成功在该省开发的占地750公顷第一座VSIP。义安省第一座VSIP吸引了来自电子、成衣和快速消费品公司等劳动密集制造业者的大量投资。

越南航空和新加坡航空公司（SIA）也签署谅解备忘录，以强化双方的商业合作。双方最初将探讨联号服务（codeshare）安排的可能，促进新加坡和越南之间的连通性。

另一项备忘录由吉宝置业（Keppel Land）与越南房地产公司Khang Dien Group签署，以合作在胡志明市开发住宅项目和可持续城市发展。

新加坡暨区域商务论坛将首次在河内举办

此外，新加坡工商联合总会（SBF）宣布，今年的常年旗舰活动新加坡暨区域商务论坛（Singapore Regional Business Forum）将首次在新加坡以外的越南河内举办。

工商联合总会主席林明彦在越南—新加坡商业论坛上讲话时说，选择越南为上述论坛的地点，展现了我国对发展双边关系，以及将商业合作扩大到数码经济、网络安全、干净能源、可持续发展和智慧城市等新增长领域的重视。

渣打银行越南总裁黄珊珊受访时表示，可持续发展、技术发展、基础设施和制造是她在论坛听到的主题。加上刚宣布的五座VSIP，她认为国人有巨大的机会到越南贡献专业知识，包括知识共享、技术转移或人才管理方面。

范明政星期三到我国进行三天的正式访问，他星期五下午已结束行程离开我国。