全国学生新谣音乐节启动 今年“新空下”大决赛场地更大可容千名观众

教育部兼人力部政务部长颜晓芳说，参加“新空下”活动的总人数在去年达到了8300人，与八年前相比，增加了80倍。这个现象实在令人鼓舞。

随着各项防疫限制解除，今年“新空下”学生新谣歌唱及创作比赛的大决赛将换成更大的演出场地，现场可容纳的观众由去年的400人增加到1000人。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期五（2月10日）出席了2023年“新空下”全国学生新谣音乐节的启动仪式，并做出上述宣布。

“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办，包括独唱、师生合唱、创作及歌曲填词等组别。今年比赛进入第九年，大决赛将于7月29日在新加坡理工学院会议中心举行。3月底至5月间，新谣音乐节将举办18场校园音乐分享会，5月20至21日还将举办音乐营。

参赛作品质量每年不断提升

过去一年中，除了歌唱及创作比赛，“新空下”举办了20场校园音乐分享会及一天半的音乐营。颜晓芳说：“参加‘新空下’活动的总人数在去年达到了8300人，与八年前相比，增加了80倍。这个现象实在令人鼓舞！”

弹唱人制作室节目总监蔡忆仁说，每年参赛作品的质量都在不断提升，这一届的作品已经相当成熟了，可以看出“新空下”活动带来的积极影响，同时分享会和音乐营也为热爱创作的学生们提供了专业的指导。

推广华文学习委员会文化组组长符诗专受访时说，“新空下”既延续了1980年代的新谣传统，也希望学生能通过这项活动，了解到学华文并不枯燥。“有些学生参加创作，有些则在下面观看表演，他们都会被这些音乐打动。就像是80年代的新谣，不仅是新谣创作者，那个年代的学生都会被新谣打动，有共鸣。”

活动上还发布了《新空下2022》学生创作歌曲合辑及《山峰最耀眼的风景》《思念很长》和《畅想未来》三首得奖作品的音乐视频。

《思念很长》夺得去年创作组（创意）冠军，灵感来自本地作家周德成的一篇中一高级华文课文《团圆饭》，讲述了疫情下游子的思想之情。

创作者莱佛士女中学生陈萱恩（14岁，中二）因为参加了音乐营而第一次参加“新空下”的比赛，她说这是她的第一支音乐视频，成品和她创作时想象的画面一样。“这首歌像是一个历史的记录，记录了疫情对于人们的影响，我希望人们听到这首歌时想到，现在的生活都不是理所当然的，应该好好珍惜能和家人吃团圆饭的时光。”

对于以华文课文为灵感进行创作，周德成受访时说：“改编和二次创作使文学和艺术能够延续生命，是和群众建立联结最重要的途径之一。”他认为，在人工智能已经可以自动生成新作品的时代，其他作者或者观众参与到文学作品的改编与再创作中，能加深对内容的理解与认同。

公众可在推广华文学习委员会网站或xinyao.zaobao.com了解更多“新空下2023”的活动详情。