为癌患筹款 两男童共骑200公里

紧握把手脚下生风，九岁小四生邀妈妈一起骑行超过110公里，不仅强身健体，还为癌症研究筹款，目前已筹集约3000元善款，想让更多癌症患者“快快好”。

别看他才九岁，来自圣约瑟国际学校的小四生黄顺熙对公益骑行已经轻车熟路。他五岁时开始骑四轮脚踏车，最远已可骑到20公里。七岁“升级”到两轮脚踏车后，就开始骑更远的路，并在去年的TalkMed医药集团“为生命接力”公益骑行中，两天内完成了104公里。

他接受《新明日报》采访时说，骑行能吹凉风、看美丽的景色，让他即使有时会累，也很开心。

今年，他和妈妈一起参加由新加坡癌症科学研究所、新加坡国立大学癌症中心和国大癌症研究所联办的2023年“善骑行”公益筹款活动，再度通过骑行做贡献。

大年初二开始参加“善骑行”的黄顺熙充满稚气却又认真地说：“癌症病人很辛苦，他们需要帮助。我希望能筹更多款项，让他们快快好。”

黄顺熙的妈妈吴佩芳是新加坡国立大学癌症中心放射肿瘤科的驻院专科医生，也是黄顺熙最忠实的“骑友”。

她说，冠病期间由于很多活动都取消，她开始和儿子一起骑行，谈天说笑、远离手机，很享受。“得知有筹款活动时，看儿子跃跃欲试，我就决定和他一起为癌症研究添砖加瓦。”

入职六年的吴佩芳治疗的多数病人都是癌症病患。“因此我知道他们能从更多从临床试验项目中获益。”

黄顺熙还邀请了刚从香港到本地念书的同学傅愉汉（九岁）加入母子俩的骑行小组。

虽是第一次参加公益骑行，但傅愉汉的劲头却势如破竹。他目前已经骑110公里，并筹得4338元善款，在总贡献数额榜上位列前三。

完整报道，请翻阅2023年2月11日的《新明日报》。