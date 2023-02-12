外籍帮佣借贷人数 过去三年趋势上升 当局必要时将采措施应对

过去三年，无论是向合法借贷商借贷，或向非法借贷商借贷的外籍帮佣都有上升趋势。人力部、律政部和警方将继续观察情况，并将和利益相关者合作，在必要时采取应对措施。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生2月6日（星期一）通过书面答复马林百列集选区议员谢健平的提问时透露，2020年至2022年，每年平均有约150名外籍帮佣向合法借贷商借钱，数量虽有增加，但仍维持在少数。

另一方面，从被非法放贷商骚扰的外籍帮佣报案数目来看，警方预计有数百名外籍帮佣向非法放贷商借钱，过去三年来也有增加的趋势。

谢健平询问当局是否考虑推出新措施，以及如何与雇主、女佣中介和非政府组织合作，教导外籍帮佣理财知识，以及了解借贷的风险。

陈诗龙说，律政部过去几年制定了一系列条例，遏制包括外籍帮佣在内的外国人向合法借贷商借贷。这些条例包括借贷顶限、自愿申请借贷禁令，以及限制借贷商的广告不能针对外籍帮佣等弱势群体。

去年12项警方执法行动 1391人涉非法借贷受查

针对非法借贷商，陈诗龙指警方持续取缔非法借贷活动。“警方在2022年一共展开了12项大型的执法行动，1391人因涉及非法借贷活动被调查。”

警方也和不同利益相关者合作打击非法借贷，例如银行在发现可疑交易记录，包括与非法借贷相关的记录时会通报警方。

陈诗龙说：“如果外籍帮佣被发现向非法借贷商借贷，她的雇主将接到通知，她的工作准证可能被取消，并可能被禁止在本地受雇。”

人力部和警方也联同各方为外籍劳工举办活动，教育他们谨慎理财的重要性，以及借贷的相关风险等。此外，雇主参加“雇主须知课程”（EOP）后，也会定期收到信件让他们提醒帮佣远离非法放贷商。

陈诗龙透露，人力部和非政府组织如Aidha和外籍女佣援助与技能培训协会（FAST）合作，为帮佣上理财课程。“人力部、律政部和警方将继续密切留意情况，并和利益相关者合作，在必要时采取应对措施。”

劳务中介协会会长杰普雷玛（K Jayaprema）受访时说，随着更多外籍帮佣知道有合法放贷商，借贷人数虽然略有增加，但数量仍然不多。

她说，向合法借贷商借贷的帮佣多数是因为家中有急用，或有私人急需解决的问题。“至于非法借贷，一些帮佣有时会诱导其他帮佣借贷。这些帮佣在同侪压力下借贷后，以为有快钱可以用，根本就没有了解将面对的后果。”

杰普雷玛指出，外籍帮佣就是因为面对经济压力，才会孤身来本地工作。“因此雇主和中介应该尽力劝导她们不要借贷，无论是向合法或非法的借贷商借钱；此外也应该教导她们量入为出，并做好财务规划。”

她建议雇主和帮佣沟通，了解她们有时候是因为家庭需要用钱才去借贷。“我希望雇主和帮佣建立互信，这样帮佣面对问题时才能坦白地向雇主倾诉和沟通。”