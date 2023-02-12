使馆已停止接收 捐赠物资一日爆棚 已运往土耳其赈灾

公众热烈响应土耳其驻新使馆为地震灾民提供赈灾物资的呼吁，捐赠品源源不绝，接收点在星期五已停止接收，义工当晚装箱转交物资给使馆，用飞机运往灾区。

位于麦波申一带仁定巷的土耳其地震赈灾物资接收点星期五（2月10日）傍晚已暂停接收公众捐赠，50名义工连夜整理装箱后，所有物资已运往土耳其。

土耳其驻新加坡大使馆星期二（7日）发起募捐活动，呼吁公众援助土耳其地震灾民。使馆原本在位于市中心的总部接受捐赠，然而热心公众反应热烈，使馆基于空间有限，星期四停止在总部接收个人捐赠，转而向仁定巷（Genting Lane）10号业主借用空间，设定为地震赈灾物资接收点。源源不断的捐赠在一天内就把这个六层楼高的空间装满，因此接收点在星期五傍晚停止接收捐赠。

《联合早报》记者星期六（11日）中午抵达物资接收点，现场还有约20名义工在完成最后收尾工作，将须丢弃和可回收的剩余物品打包，之后让垃圾车和回收车分别运走。

来自新加坡体育理事会志愿组织“尼拉团队”（Team Nila）的义工吴崇明（39岁）受访时说，由于本地公众积极响应捐赠活动，在星期五截止时间前，赈灾物资已从一楼堆满到六楼。来自尼拉团队的30名义工只得加快动作，筛选整理物资。

物资多、义工却不足的消息传出后，有约20名公众在星期五傍晚闻讯赶来，加入义工队伍帮忙。50人一直工作到晚上10时许，将可用物资打包装箱，交给土耳其驻新加坡大使馆，负责人过后把物资运上当晚飞往土耳其的班机。

红十字会筹得逾100万元

吴崇明也提醒善心公众，不用再前往接收点捐赠物品，因为物资已运上班机。然而，星期六上午，仍有未留意使馆通知的公众驱车前往接收点，想要献一分爱心。潘则麟（60岁，退休人士）说，他和妻子花了一些时间挑选部分新冬装和床单等，打包好特意趁着周六来捐赠，没想到却错过截止时间，倍感惋惜。

住淡滨尼的陈月菊（52岁，家庭主妇）则听说接收点需要义工后赶来，结果扑了个空。

“不过这也是好事，希望物资能够尽快运抵，帮到当地的灾民。”

另一方面，新加坡红十字会星期三（8日）发起募捐活动，帮助土耳其和叙利亚地震受灾居民，三天内已筹集超过100万元。

秘书长兼首席执行官班杰明·威廉（Benjamin William）在文告中说，红十字会对地震造成的死伤以及破坏深感悲痛，该会将致力支持赈灾工作，并会密切留意情况，做好准备提供支援，包括在需要时派人员到场协助赈灾。

有意捐款的公众可通过互联网、无现金支付平台PayNow、银行转账或支票等方式捐款。详情可参阅红十字会土耳其叙利亚地震救援网站（https://www.redcross.sg/），筹款活动开放至5月31日。