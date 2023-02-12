学生浏览早报和早报校园网 备赛华文大比拼

全国华文大比拼下个月举行，部分题目会加入更多新闻元素。

报名参赛的学生，可从zaobao.sg和早报校园网获取《联合早报》《大拇指》和《逗号》的本地新闻、本地文史和生活常识等内容，增加知识储备。

其中，小学生可以特别关注小学双周刊《大拇指》中的《大玩家》栏目，从文字游戏中了解更多有关甲骨文和语文应用等知识。

今年适逢《联合早报》庆祝百年报庆，除了关注资讯丰富的报刊内容，学生也可以通过早报推出的播客（podcast）掌握时事，了解观点。

例如，文学播客《开卷》中收录许多本地和近代的诗词作品，通过赏析让学生感受聆听文学之美。部分比赛题目也将出自播客内容，让学生体验更多元化的比赛形式。

南侨进行校内测试 逾百学生选出10参赛代表

今年因实体赛事对参赛人数设置了限制，去年夺得小学组冠军的南侨小学，特地在2月6日（星期一）进行校内遴选。学校的华文教师整理了刊登在《大拇指》上的历届题目和刊物内容，让主动报名的100多名小五和小六生，上线做测试。最后选出分数最高的10名学生代表学校参加比赛。

华文教师卢静仪在分享学校备赛的情况时说：“老师们去年开通了zaobao.sg的账号，摸索中发现早报新闻网站上的资源非常多。zaobao.sg和早报校园网可以成为学生准备比赛的资源库，让学生更有针对性地拓广知识。”

报名截止日期延长

全国华文大比拼的报名截止日期延长至2月19日（星期天），方便中小学华文教师有更多时间提名学生参赛。

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的全国华文大比拼，通过好玩有趣的方式，激发学生对华文华语的好奇心和兴趣。

初赛笔试3月25日举行

华文大比拼初赛的个人笔试将于3月25日（星期六）在南中举行。报名详情日前已电邮各中小学校母语部主任，公众可登录zbschools.sg/ncc了解更多细节。

全国华文大比拼由中国工商银行新加坡分行联合呈献。比赛另获得推广华文学习委员会、讲华语运动、全国翻译委员会和凯德集团Bugis+商场的支持。