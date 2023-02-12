沈望傅纪念晚会 2000人风雨无阻赴“望傅心曲”之约

“大家唱”在短暂而肃穆的默哀后开始，96.3好FM电台DJ洪菁云、王德明等人，演员杨世彬、黄家强，以及音乐策划马业仙在台上领唱。当晚曲目都是沈望傅生前最爱唱的歌，从儿歌《小白船》、民谣《望春风》到《哭砂》等。

已故创新科技创始人沈望傅不仅是科技与商业奇才，更是一名文青。他曾整理出版多本华语歌集，并在2002年至2012年常年资助在其公司园区“创新源”露天剧场举办的“昔日好歌大家唱”活动。

沈望傅今年1月骤逝，由实践剧场和新意元幼源组织的纪念晚会——“望傅心曲大家唱”星期六（2月11日）晚在创新源露天剧场举行。虽然晚会临开始前天空飘起阵雨，但歌友们风雨不改自发赴约，填满草地上800张椅子和露天剧场的半圆形阶梯座席，还有不少人站在园区楼上楼下的空地，现场约有2000人。

“大家唱”在短暂而肃穆的默哀后开始，96.3好FM电台DJ洪菁云、王德明等人，演员杨世彬、黄家强，以及音乐策划马业仙在台上领唱。主持人介绍，当晚曲目都是沈望傅生前最爱唱的歌，从儿歌《小白船》、民谣《望春风》到《哭砂》等流行歌曲，沈望傅都爱。

沈望傅四姐向弟弟深情喊话

在歌咏队演唱《山乡盼着你们来》前，沈望傅的四姐沈秀梅上台讲述沈望傅临终前两天，传她简讯分享这首歌的视频和歌谱，他当时说：“这么优美的旋律，这么豪迈的歌词，我们当年怎么会漏掉？”

沈秀梅也在台上向弟弟深情喊话，希望他在天上与已故戏剧家郭宝崑相聚。

沈望傅1970年代曾在郭宝崑创办的新加坡表演艺术学院（实践表演艺术学院前身）音乐班学习，是第一届手风琴班学员，常走到文艺团体中担任伴奏。

创业后，沈望傅常把自己的一些创意思维归因于郭宝崑的艺术思想，还曾撰写出版书籍《郭宝崑传奇的乱想》。

韩淑婷（57岁）曾在实践表演艺术学院随吴丽娟学习芭蕾舞，从2002年起几乎参加每一场“大家唱”，她很期待在纪念晚会上见到实践的老同学，以及许久没见的老师吴丽娟。

晚会现场银发族较多 年轻朋友也不少

虽然晚会现场满头银发的乐龄人士较多，但依然可见很多随父母一道来的年轻面孔和小孩。曾毅敏（24岁）是新意元的校友，她和母亲王水珍（58岁）是在报章上读到晚会的消息后前来参加。

王水珍说：“沈望傅是一个奋力拼搏又心怀社会的人，因为他高尚的情怀，我的女儿才能在如此宽敞的幼儿园度过愉快的童年，接受优质的教育。”曾毅敏刚刚入职本地一家中国海运公司，她说是新意元的双语教育为她打下坚实的华文基础。

互联网工程师王汉城博士（34岁）和太太一早就带着小儿子来到会场，他说：“我家老大是新意元的校友，老二正在就读，老三以后也会来这所幼儿园。沈望傅是科技界的传奇，他大力支持下创办的幼儿园也与众不同，非常注重孩子的沟通和创造能力。我很崇拜他，因此想来这个晚会向他致敬。”

新意元幼源创办人陈鸣鸾说：“这么多人自发前来送别沈望傅，不仅有实践的老朋友和新意元的校友，相信也有很多受他的善行影响和精神感召的人。他一生热爱支持文化与教育事业，人们会记住他不只是一个成功的企业家，更是一个有理想有情怀的人。”