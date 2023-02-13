至今9700户卖回部分屋契给建屋局 近七成获10万至20万元现金

建屋局星期天发文告说，截至去年底，约有9700户年长屋主参与屋契回购计划。选择保留35年和30年屋契的分别有487户和5848户，占总数约65%。另有29%选择保留25年和20年屋契，其余6%则是选择保留15年屋契。

为了生活方便，同时获取更多收入养老，有年长组屋屋主选择卖出部分屋契“原地养老”。建屋发展局自2009年推出屋契回购计划以来，至今已有约9700户年长屋主参与，近七成从中获得10万元至20万元现金。

屋契回购计划（Lease Buyback Scheme）让65岁以上的年长人士可以根据年龄，选择把部分组屋屋契卖回给当局。这样一来，屋主便可继续住在组屋单位，同时获得额外的收入养老。

计划原本只开放给居住在三房式或以下的年长人士，之后在2015年和2019年两次扩大，如今涵盖所有组屋类型、家庭月入低于1万4000元的年长屋主。

建屋局星期天（2月12日）发文告说，截至去年年底，约有9700户年长屋主参与计划。选择保留35年和30年屋契的分别有487户和5848户，占总数约65%。另有29%选择保留25年和20年屋契，其余6%则是选择保留15年屋契。

国会上星期就住屋动议展开辩论，探讨课题包括组屋能否保障退休人士养老等。

有屋主获得20万元以上现金

通过屋契回购计划，年长屋主所得的收入将用于填补公积金退休户头（CPF Retirement Account）和购买公积金终身入息（CPF LIFE）计划，可每月获取一笔入息，直至终老。根据文告，CPF LIFE每月发放的入息中位数是950元。

每个组屋单位可从这项计划获取的收益各不相同，取决于组屋类型、地点、房龄等因素。参与计划的年长屋主，在把钱存入公积金后，近70%仍可获得10万至20万元现金，有些获得20万元或更多。

张秀莲（75岁）16年来独自居住在大巴窑中路的38楼四房式组屋单位。她原本打算将组屋售出，再申购一个单位，但过程十分繁复，且多年下来，她已经习惯居住在高楼，也与周围邻居相处融洽。

经过考虑，去年8月张秀莲决定保留25年屋契，通过屋契回购计划把剩余的58年卖回给建屋局。当时她的单位估价约70万元，通过计划得以填补公积金13万元，另获20多万元的现金净收益。

“这些现金和每月1100多元的公积金入息对我的退休计划无疑是多一重保障，让我可以更放心地度过晚年生活。”

张秀莲对屋契回购计划十分满意，也鼓励其他年长人士根据自身因素考虑加入。“如果年长屋主没有打算把房子留给孩子，这个计划会是很好的选择，让他们能更好地照顾自己。”