公交业者首度加入 清洁日阵容再扩大

刚过去的星期天（2月12日），公众可有留意到地铁站和巴士转换站内，完全不见清洁工身影？原来，公交业者首次参加新加坡清洁日，没有派遣清洁工打扫全国的140多个地铁站和28个巴士转换站，这些业者往后每个季度会参与这个活动。

清洁日由公共卫生理事会举办，参与机构从清晨6时至午夜12时不派清洁工人打扫卫生。今年首个清洁日在昨天举行。

配合这次的清洁日，近300人从淡滨尼地铁站出发，在巴耶利峇地铁站、碧山巴士转换站和兀兰综合交通中心等地完成以公共卫生为主题的任务。除了拍照留言感谢清洁工，还通过小游戏，尝试捡散落在彩球堆中的垃圾，以及模拟在小贩中心归还托盘的情况等。

理事会主席迪西瓦说，公交场所的人流量非常高，如今有公交业者加入，可以更好地传达保持整洁这个信息。理事会希望通过清洁日活动，提升公众保持环境整洁的意识，打造更干净卫生的新加坡。

公共卫生理事会希望每年能在五个新地点设清洁舱

公共卫生理事会不久后会在巴耶利峇一带设清洁舱，让想要帮忙捡垃圾的公众免费借用袋子、夹子和推车等清洁工具。理事会至今已在全国18个场所设置清洁舱，包括碧山—宏茂桥公园、东海岸公园和裕华民众俱乐部。

理事会说，社区组织和公众到海边捡垃圾时，平均约40％会借用清洁舱提供的工具。理事会也设下目标，希望每年能在五个新地点设清洁舱，让公众更容易动手清理垃圾。

活动主宾、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆指出，一些垃圾虫以找不到垃圾桶为借口乱丢垃圾，但地铁站内没有垃圾桶，却依然很干净。

“很大程度还是心态的问题。如果大家在公共场所也能像在地铁站一样保持同样的心态，那么这些地方就能保持干净整洁。”

新捷运雇有超过500名清洁工。集团总裁沈维明说，公司会在地铁站、巴士转换站和车厂等场所出动扫地机器人，减轻清洁工的负担，同时提升整体效率。

新捷运也在探讨借助科技进一步提升这些场所的卫生水平。“例如，我们可能会为机器人安装摄像机，一方面可以起到威慑作用，确保乘客不会随地扔垃圾，另一方面还能确保场所的安全，一举两得。”

郭美玲（41岁，家庭主妇）带11岁女儿和九岁儿子参加星期天的活动。她说，一家人每天都会乘搭公交，希望孩子们能够从小培养保持公交环境整洁的良好习惯。

“如果现在不注重，孩子们将来只能乘搭肮脏的地铁和巴士。”