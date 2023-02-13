马里安曼兴都庙完成修缮 两万信徒雨中见证献祭仪式

有近200年历史的马里安曼兴都庙完成修缮工作，星期天（2月12日）举行献祭仪式。虽然仪式开始前下起大雨，但浇不灭信徒热情，约两万名信徒身披雨衣，现场观礼祈福。

牛车水的马里安曼兴都庙（Sri Mariamman Temple）建于1827年，它在1973年列为国家古迹，目前由印度教基金管理局管理。

兴都庙每隔12年须修缮和举行隆重献祭仪式，信徒相信这能让神像重获法力。

马里安曼兴都庙去年1月展开翻新，来自印度的12名专业雕塑师傅和七名金属与木工匠，耗时一年修复庙宇各处，包括雄伟的正门塔楼、各尊神像雕塑和壁画等。

修缮重点之一是重新粉刷整座庙宇。为此，他们聘请了一位专门从事古迹修复的涂料顾问，用无人机近距离扫描庙宇结构，再用显微镜分析旧漆片。

分析显示，庙宇结构有多层旧漆，必须去除以露出基底材料。工匠会修复基础材料，再重新上色。

庙宇也修理了每年蹈火仪式所用的旗杆，并修复渗水造成的其他损坏。

工程和献祭仪式共耗资350万元。马里安曼兴都庙此次修缮也可获得国家古迹基金最高60万元的拨款。

这座古庙上一次修缮和献祭是在2010年4月。它也在1936年、1971年、1984年和1996年翻修过。

受邀担任献祭仪式主宾的副总理兼财政部长黄循财，星期天早上约8时抵达马里安曼兴都庙，与信众一起见证祭师登上古庙塔楼顶部，洒圣水祈福。

陪同观礼的有交通部长易华仁、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及武吉巴督区议员穆仁理。

杨莉明：社区凝聚力进一步加强

杨莉明也是负责牛车水－金声事务的惹兰勿刹集选区议员。

她以华语受访时说，每逢大节日，除了有印族信徒到马里安曼兴都庙供奉，也有华族信徒前来参加宗教仪式，甚至当义工，凸显了这座兴都庙在牛车水一带的重大社区意义。

她说：“其他宗教领袖和商家也来参加今天的活动，从而我们看到社区凝聚力进一步加强了。

易华仁受访时也说，今年的献祭仪式，意义特别重大，因为马里安曼兴都庙是我国最古老的兴都庙，在我国社会和新加坡的文化与宗教景观中具有非常特殊的地位。仪式在国家疾病暴发应对系统（DORSCON）由黄转绿的前夕举行，也非常应景，让我们在迈出冠病阴影之际，以乐观态度向前看。

印度教徒相信，见证庙宇的献祭仪式，能为自己带来一辈子的福气。

自小就常到马里安曼兴都庙祈福的特里纳（P. Thirunal Karasu，62岁，商业顾问），虽然曾多次参与献祭仪式，但他赞扬今年的仪式组织得很好，能够与时俱进。

主办方不仅将人潮管理得井然有序，还通过无人机现场直播仪式，这有助吸引年轻人前往观礼和了解传统仪式。