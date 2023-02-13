李总理：已渡过冠病疫情难关 我国处在有利位置 将迎来丰收一年

新加坡星期一（2月13日）正式迈入把冠病视为地方流行病的新常态，国家应对疾病暴发的级别从黄色回到绿色。李显龙总理说，我国已渡过冠病疫情难关，现处于有利位置。

他说，世界虽面临动荡和困难状态，但只要新加坡人共同努力、互相扶持，就会向前迈进，迎来丰收的一年。

李总理星期天（12日）上午以宏茂桥集选区基层组织顾问身份，出席在芬薇广场（Fernvale Square）举行的丰收节庆祝活动。他上次参加丰收节庆祝会是在冠病暴发前，过去两年来都没能参与，他很高兴今年能与居民同欢共庆。

他说，新加坡人欢庆彼此的节日，上个月同庆农历新年，如今是丰收节，下来就是复活节，然后是开斋节，“同庆节日是成为一个幸福家庭的方式。”

联办丰收节庆祝活动象征繁荣兴旺开始

宏茂桥集选区五个分区、哥本峇鲁区和杨厝港区的七个印度活动执行委员会，联办丰收节庆祝活动。

举办方希望象征繁荣兴旺开始的丰收节，也标志着印族同胞恢复大型实体活动。

宏茂桥集选区基层组织顾问杰乐·大卫、颜添宝、娜蒂雅和黄玲玲、哥本峇鲁区基层组织顾问郭献川，以及杨厝港区基层组织顾问叶汉荣，昨天也到场与近千名居民同乐，并与李总理烹煮丰收节传统牛奶米粥（Pongal）。

Pongal的意思为“溢出”，米粥煮至沸腾溢出象征繁荣富足。

除了观赏精彩的歌舞表演，李总理和六名基层组织顾问也走访参加一系列活动的居民，包括彩盆着色活动和卡巴迪（kabaddi）竞赛等。

实龙岗居民莎拉达马拉舒（16岁）和母亲，昨天到芬薇广场支持参加卡巴迪竞赛的哥哥，同时感染丰收节的热闹气氛，“我特别爱看舞蹈表演，因为充满活力。”