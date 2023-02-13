莫哈末阿菲克小六时和朋友误打误撞参加华乐营，对华乐一无所知的两人就这样被安排学习打击乐，他在大家合奏时，第一次感受到华乐的激情和澎湃，从此迷上华乐。

小学六年级经老师介绍误打误撞参加华乐营，莫哈末阿菲克（Muhammad Afiq Bin Zaini）自此与华乐结下不解之缘。目前身为全职乐手，他更希望将唢呐和管子介绍给更多人认识。

莫哈末阿菲克（26岁）在12岁时首次接触到华族音乐，对华乐独特有力的声音情有独钟。

他的老师当时问就读小六的学生是否有兴趣参加一场露营，他和一名印族朋友到露营现场后才发现，那是一所中学的华乐营。

“我们两个当时有点不知所措，但觉得既然来了，便决定试试。”

对华乐一无所知的两人就这样被安排学习打击乐。大家合奏时，阿菲克第一次感受到华乐的激情和澎湃，从此迷上华乐。

升上中学后，他选择以华乐为课外活动。有趣的是，华乐团缺一名唢呐乐手，学长有一天通知原本负责打击乐的他尝试吹唢呐，他就这样误打误撞成了唢呐乐手。他后来在初院接触到管子，最终成了唢呐和管子乐手。

“我当时不知不觉就迷上了唢呐和管子，觉得它们发出的声音非常美妙。”

就读大学时，莫哈末阿菲克曾挣扎是否应该成为全职乐手，一次为唢呐演奏家黄琡媖到学校代课的经历，让他下定了决心。“老师当时怀孕，所以便找我代课。看着学生们一点一点的进步，也让我感受到对音乐的热忱。”

莫哈末阿菲克也于2019年加入回响吹打团，成为唢呐和管子乐手。

去年从大学毕业的他现在也到一些学校教导华乐，将管子和唢呐的美，传承给下一代。

“我希望有更多人能够认识唢呐和管子，也很开心有机会将两种乐器之美传承给下一代。”