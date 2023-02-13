阿叔日花10元买面包喂鸟 居民指他引鼠来

芽笼东居民申诉，六旬阿叔一日三次在沟渠的排水口丢面包喂食小鸟和老鼠，导致整条小巷处处都是面包和鼠鸟，气得居民拍下视频举报。

住在芽笼东27A巷附近的王翠霞（55岁，家庭主妇）日前致电《新明日报》申诉，一名男子日日风雨不改在芽笼多处丢面包喂食鸽子和老鼠，导致附近出现鸟患，还有老鼠出没。

她受访时说，这名阿叔每日凌晨、中午、下午，甚至深夜都会出现在芽笼27A巷、附近的小贩中心、游乐场和图书馆外扔大量面包喂食小鸟和老鼠。

她指出，自从阿叔来扔面包喂食后，这里的鸽子越来越多，导致那里时常有大群鸽子出没。

“每当我看到地上有面包，我都会用手套将那些面包捡起来拿去丢掉。”

另一居民玮玲（49岁，家庭主妇）透露，大量的鸽子在附近停留，导致他们不敢开窗。

“自从他开始喂鸽子，鸽子常在窗外飞过，而且常会在厨房外的窗台上留下粪便，十分肮脏。”

她指出，时常看到阿叔推着脚踏车在后巷扔面包，还会把面包放在沟渠的排水口，吸引老鼠。

有一次，她称晚上拍到老鼠窜出来把面包拖进排水口的视频，看了让人不寒而栗。

王翠霞也说，有些喂食地点靠近托儿所，担心鸽子聚集对孩子不好，甚至担心会有鸽子飞过去伤到他们。”

阿叔：不忍看鸟挨饿

阿叔否认喂老鼠，称自己是动物爱好者，只是不忍看鸟儿受饿。

《新明日报》记者走访现场，发现原来阿叔就住在附近店屋楼上。这位阿叔是拉基恩（67岁，退休人士），他告诉记者，他其实五六年前就在其他地方开始喂食鸽子与猫等动物，一年多前才搬来芽笼。

但他强调，自己并没有喂老鼠。“我是一名动物爱好者，我仅是觉得小鸟饿肚子很可怜，因为有一次看到一群小鸟在争食，才动了恻隐之心，所以如今每天花十多元，买面包喂它们。”

他也透露，曾经接到有关当局的劝告，他称自己不会停止喂小鸟，不过会减少喂食次数。

完整报道，请翻阅2023年2月13日的《新明日报》。