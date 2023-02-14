强制措施取消首日 多数公交乘客仍戴口罩

我国疾病暴发应对系统警戒级别星期一（2月13日）下调至绿色，并取消已推行三年的强制戴口罩措施，公众搭乘公共交通时再也无须戴口罩。不过，大多数人仍保持戴着口罩搭地铁或巴士的习惯，不戴口罩的以年轻人居多。

据《联合早报》记者观察，星期一早上7时许至9时的高峰时段，约八成巴士或地铁的乘客戴着口罩。到了早上10时许，即便乘客大量减少，绝大多数人还是没把口罩摘下。

黄筱雯（27岁，用户界面和体验设计师）去年7月曾确诊冠病，体内应还有自然免疫力，但她在室内会戴口罩。她认为，在室内戴口罩已成为一种习惯，加上公交空间有限且往往拥挤，让她更不放心摘下口罩。

王永恩（16岁，学生）去年12月确诊，但由于家中储存了五六盒的一次性口罩，因此决定照戴。他受访时说：“不知道什么时候会再被强制戴口罩，与其等它们过期，我们一家会继续戴口罩。”

陈俊勇（47岁，科技业人员）本月底将到印度尼西亚旅游，加上从未确诊，因此决定继续戴口罩。他说：“我会观察我国未来几个月的确诊病例，如果情况维持或改善，我可能就不戴了。”

也有不少乘客虽没戴口罩，却随身携带，以备不时之需。陈丽华（68岁，兼职保险经纪）把口罩挂在脖子上，她告诉记者，如果搭乘的巴士或地铁拥挤，或察觉身旁的乘客身体不适，她才会戴上。

莎菲克（29岁，护士）则认为，政府把疾病暴发应对系统（DORSCON）警戒级别下调至绿色，意味着我国已很安全，所以没必要戴口罩。她说：“我每天因为工作戴口罩长达10小时，脸部好几次过敏，现在搭公交不必戴，真的舒服很多。”

另外，公交职员也与公众一样，可选择不戴口罩，但大部分巴士车长开车或在巴士转换站走动时仍戴着。记者走访五个地铁站也发现，绝大多数工作人员都戴着口罩，在地铁站巡逻的公共交通保安指挥处警员也不例外。

口罩销量逐渐减少 有业者已退出市场

SMRT集团首席人事官李炎珠回复早报询问时说，虽然搭乘公交不再须要戴口罩，但公司仍鼓励前线工作人员执勤时戴上。

不再强制戴口罩后，我国口罩销量相信将逐渐减少，有口罩业者已退出市场。

成立于2020年的本地口罩生产商The Mask Fellows去年12月全面停止接单，不再生产口罩。公司联合创办人崔敏耀受访时透露，自我国去年8月解除室内戴口罩的限制后，口罩销量便开始减少。

在本地游轮业工作超过25年的他也说，当时设口罩制造厂是为了提升我国口罩的生产量，但意识到口罩需求会在两三年内逐步减少。目前三名创办人都回归原本的全职岗位。

职总平价发言人和昇菘发言人受询时都指出，过去几周，口罩的需求和价格保持稳定。昇菘发言人说，公司将致力于确保售价稳定，除非供需出现突发情况。