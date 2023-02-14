黄循财：预算案将重点谈家庭援助

副总理兼财政部长黄循财在发表2023年财政预算案声明前夕，揭露预算案以“携手前进新时代”为主题，将阐述政府如何在帮助新加坡人把握新机遇、加强社会契约、为家庭提供保障的同时，建立全民的集体韧力。（取自黄循财脸书）

副总理兼财政部长黄循财将于星期二（2月14日）下午3时30分在国会发表2023年财政预算案声明，勾勒新加坡在走出冠病疫情后的前进道路，其中将重点谈到为家庭提供的帮助。

预算案声明以“携手前进新时代”（Moving Forward in a New Era）为主题，并将列出新加坡如何在纷乱的世界格局中保障我国的发展前景，在帮助新加坡人把握新机遇、加强社会契约、为家庭提供保障，同时建立全民的集体韧力。

黄循财星期一（13日）在脸书贴文中说，新加坡在这一天结束冠病限制措施，所有人共同经历了一代人的考验。他指出，新加坡人在疫中越战越勇，与此同时，大家也必须为疫后的未来做好准备。

“前方的道路不会平坦。但通过我们的共同努力，以及对彼此的信任，我有信心，我们会一起打拼，为所有人和为我们的子孙后代打造更好的未来。”

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮也在脸书贴文中说，2023年财政预算案声明正视我国眼前面临的危机，有助于加强社会契约。

她透露，声明也会聚焦家庭。“家庭是社会的基石。家人是我们所爱，和爱我们的人，是我们的支柱。我们是时候进一步发展为重视家庭福祉、共同努力打造齐心为家的社会。”

黄循财本月10日汇报新加坡携手前进（Forward Singapore）运动的进展时也说，政府将根据通过各项对话收集到的反馈和点子，更新现有政策措施。相关详情也会包括在预算案声明中。

除了预算案声明，根据星期一公布的国会议程，议员共提呈21道口头询问。

宏茂桥集选区议员颜添宝询问贸工部，在计算消费物价指数时是否把主要电子商务平台的物价也纳入考量，以及除了新元更坚挺，电子商务平台上的多元选择和具竞争力标价是否有助为本地居民降低物价。

武吉巴督区议员穆仁理就国家发展部目前为止已宣布要加快建筑进度的现有和未来预购组屋项目，询问当局是否必须负担加急费用，以及这些费用预计多少、在项目总开发费中占比多少。

工人党阿裕尼集选区议员贝理安则问黄循财，新加坡目前是否有条例管制一个人同时在过多机构担任董事职务的做法；如果没有，政府会否考虑为本地注册和本地上市公司制定这类条例。