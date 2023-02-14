监狱教书点亮囚犯前路

在监狱学校教书的林文伟发现在和学生交谈时，发现他们大都认为过去的错误浪费太多时间，想把握机会，重返社会寻找一份稳定的工作。

选择从一般学校转到监狱学校教书，原以为会遇到不合作的学生，最后却收获学生的感激以及与平时教学不同的成就感。

剑桥O水准会考成绩放榜当天，记者到监狱采访监狱考生时见到了林文伟（41岁）。他当时正与数名学生交谈，给予他们鼓励和建议。

林文伟执教鞭约17年，主要教数学，去年1月开始在监狱学校教书。

“我一直都想尝试当义工，无奈工作繁忙，总是抽不开时间。在发现可申请转到监狱学校教书时，我不想错过这难得又有意义的机会，便决定一试。”

起初，林文伟以为在监狱教书可能会碰到不合作的学生，没想到，学生给他留下的印象很好，至今为止都未曾遇到学生不合作。

林文伟认为，身为教师不应只是传授知识，在教学的过程中，他也会与学生聊天，了解他们在学习中遇到的困难，以及分享自己的生活经历，同时借此拉近师生的距离。

“我在和学生交谈时，发现他们大都认为已为过去的错误浪费太多时间，想把握机会，重返社会后寻找一份稳定的工作。”

令林文伟印象深刻的是，有一名在课堂上总是愁眉不展的学生，在考O水准考试时，特地向他道谢，指自己原本数学底子很差，感恩他一直以来耐心的教导。

“监狱学校的学生其实比一般学生更懂得感恩，也更珍惜学习的机会，他们都很勤劳，最后也考获了相当不错的成绩，我为他们感到骄傲。”

但比起成绩，学生充满感激的一句“谢谢”，对身为教师的林文伟而言，带来更大的感动。