“不用看房东脸色” 更多人改租共享住宿

组屋租金持续攀高，越来越多人花上千元月租转向“包到完”共享居住空间避免看房东脸色。有平台透露，尽管价格上涨了30%，但入住率强劲几乎全满。

《新明日报》多次报道租屋市场火热，组屋普通客房月租1200元以上已不是新鲜事，整间出租的单位更吸引十多组人不断开出更高价争抢。一房难求的情况下，有更多来新加坡念书及打拼的外籍人士选择共享居住空间（co-living）。

这类空间的月租一般涵盖个人卧房，还有厨房及客厅的设备皆可与其他租户共用，也会定期有清洁人员来打扫。

来自越南的38岁数据分析师阮氏和茵目前通过共享居住空间平台Bespoke Habitat租房间。她受访时说，以前跟房东直接租房时，可以感觉到房东会一直“监视”自己的一举一动，相当不自在。

“用炉灶煮饭也有时段限制，冷气用多少，房东也会管。后来我决定改住共享居住空间，感觉自由多了，而且还有每周打扫的服务。”

来自马来西亚的严先生（30岁，会计）自从上一个房东要把租金从1050元涨到1300元后，就决定和女友寻找其他住处。他们通过另一共享居住空间平台Cove找到一个市区共享公寓单位内的客房。虽然月租1500元比以前高，但他们同样认为不用面对房东而是对平台，感觉舒服多了。

“有什么问题可以直接跟平台反映，不用看房东脸色，虽然多花一点钱，但比较开心。”

Bespoke Habitat创办人王俊强告诉《新明日报》，去年的平均月租上涨了30%，不过出租率完全不受影响，高达98.5%。

“大部分的租客是专业人士和大学学生。”

完整报道，请翻阅2023年2月14日的《新明日报》。