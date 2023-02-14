一文掌握2023年财政预算案要点

副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）发表2023年政府财政预算案声明，以“携手前进新时代”（Moving Forward in a New Era）为主题，围绕家庭、生活费、退休保障、经济发展、员工培训，以及税率调整六大版块。

亲家庭：助国人购屋育儿

全力协助新加坡人组建家庭是2023年财政预算案的一大重点。（白艳琳摄）

家庭是社会的基石，我国不少年轻人都渴望组建家庭。2023年财政预算案将为更多本地年轻夫妇提供援助，从购屋与育儿两个方面着手，既实现他们成家的理想，也打造一个“齐心为了家”（Made for Families）的新加坡。

鉴于首次购屋者的情况多元，加上目前预购组屋供应紧张，政府决定为40岁及以下的年轻夫妇以及育有孩子的首次购屋家庭提供更多援助，帮助他们及时买到第一套房子。购买转售组屋的首次购屋家庭则可享有更多公积金购屋津贴。

另外，年轻夫妇在养育孩子方面也面临更大压力。政府调整现有的育儿补贴与政策，让年轻夫妇获得更多援助，鼓励他们生育，并减轻他们在育儿方面的经济负担，帮助他们兼顾工作与家庭。

额外抽签机会： 40岁及以下年轻夫妇及有孩子的首购家庭，申购首个预购组屋时将获额外抽签机会。

公积金购屋津贴： 首次购屋家庭买转售组屋，公积金购屋津贴增加多达3万元。

育婴补贴： 2022年10月1日至2023年2月13日出生的新加坡籍婴儿，父母可获3000元育婴补贴。

婴儿花红现金奖励及儿童培育户头填补： 2月14日起出生的新加坡籍婴儿，父母将获得额外3000元婴儿花红现金奖励。开设儿童培育户头（Child Development Account）可获得的起步津贴增加2000元，政府一元对一元的配对填补顶限也调高1000元。

在职母亲的子女估税回扣（Working Mother’s Child Relief）： 从2025估税年起，不再根据母亲收入计算，而是改成8000元至1万2000元不等的固定金额。 有薪陪产假： 明年1月1日起，迎接新生儿的父亲可享有的有薪陪产假将从两周增至四周。

无薪育儿假： 明年1月1日起，孩子未满两岁的父母各自无薪育儿假从六天增至12天。 缓通胀：更多补助渡难关

全民关心生活费上涨，政府推出更多补贴，协助新加坡人度过困难时期。（陈渊庄摄）

全球通货膨胀严重，新加坡无法幸免。随着中国边境重新开放，针对石油和天然气等能源需求量将会增加，导致能源价格飙升。与此同时，全球劳动力市场紧张也将持续加剧通胀压力。我国的整体通胀率预计在2023年上半年都将持续处在高位。

为帮助国人应付消费税上调和通胀带来的额外开销，政府将双管齐下：加强永久性消费税补助券计划，及增补定心与援助配套。

永久性消费税补助券： 消费税补助券现金补助额2023年最高补贴增至700元，2024年再进一步调高至850元。

定心与援助配套现金补助： 从2022年底至2026年底，年满21岁新加坡人可各获得总计700元至2250元不等

社理会邻里购物券 （CDC Voucher）： 每户家庭2023年和2024年，每年可获300元的社理会邻里购物券。政府原先宣布2024年购物券数额为200元。

生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）： 今年满21岁、可估年收入不超过10万元，拥有不超过一套房产者，6月可获得200元至400元不等。

生活费乐龄花红： 55岁及以上、可估年收入不超过3万4000元、住房年值不超过2万1000元的年长者，可获200元至300元不等。

水电费回扣（U-Save）： 符合条件家庭今年获得多一倍的水电费回扣，连同1月所发放的回扣，总共多达760元。

儿童培育户头： 6岁及以下新加坡籍孩童将获得400元补贴。

教育储蓄户头 和 中学后延续教育户头： 7岁至20岁新加坡籍学生将获得300元补贴。 助养老：调整公积金制度

政府针对不同群体调整公积金制度，强化国人的退休保障。（何炳耀摄）

新加坡正在面对严峻的人口老龄化挑战，目前本地65岁以上人口占六分之一，预计在2030年达到四分之一。随着家庭人口缩小，年长者护理也为家庭带来更大挑战。政府调整公积金制度，进一步确保年长员工有足够退休储蓄养老。

除了年长者，政府也将强化低薪平台人员的退休保障，推出公积金过渡援助计划，以减轻他们日后缴纳公积金的负担。同时，为了让中等收入国人的储蓄跟得上收入的增加，政府也将从今年起至2026年逐步把公积金月入顶限调高。

过渡性公积金抵消计划（CPF Transition Offset）： 从明年1月开始，年满55岁至70岁的雇员，他们的雇主得多支付0.5个百分点的公积金缴交率 ， 按照过渡性公积金抵消计划，在政府承担一半的费用后，雇主只须多支付0.25个百分点的缴交率。

公积金月入顶限： 从2023年9月至2026年1月，分阶段从6000元上调至8000元。

年长者退休存款计划： 从今年6月1日起，每月最低入息会从现有的每月250元提高至每月350元。

公积金过渡援助计划（CPF Transition Support）： 在实施平台人员缴纳公积金的首四年，政府将协助月收入不超过2500元的平台人员缴交部分公积金。

兴经济：助企业创新腾飞

政府协助本地企业取得资金并鼓励创新，打造国际竞争力。（白艳琳摄）

作为一个全球贸易中心，新加坡在运输及物流业占优势，本地的电子、化学品和生物医药科学领域也蓬勃发展。为了确保我国能够在复杂多变的国际平台上持续保持竞争力，新加坡必须专注于这些高发展领域，并致力于吸引更多高质量的外来投资与人才。如此一来，这也能激发本地企业的创新活动，同时为新加坡人提供更多优质的就业机会。

在2023年的财政预算案中，政府为全国生产力基金注入资金，也新推出企业创新计划，以协助本地企业取得资金，展开更多创新活动。除了积极鼓励企业创新以外，政府也通过两项拨款协助本地企业扩大规模，打造国际竞争力。

全国生产力基金（National Productivity Fund）： 注入40亿元资金，扩大基金资助范围，并把宣传投资项目纳入可资助的活动。

企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme）： 企业可为五项主要创新活动的开支申请400%的税额扣除（tax deduction）。企业可选择把估税年内符合要求的总开支的20%转换为高达2万元的现金支付。

新加坡企业国际化计划（Singapore Global Enterprises）： 拨出10亿元支持有潜力的新加坡公司，为本地企业提供量身定制的援助，在公司发展计划、持续研究及创新能力等方面集合资源。

中小企业合资基金（SME Co-Investment Fund）： 拨出1.5亿元投资有潜力的中小型企业，并计划催化额外3亿元的私人投资来支持中小型企业。

挺员工：再培训力争上游

政府进一步加强员工专业技能培训，帮助他们带来更好的薪资收入与就业前景。（海峡时报）

经济环境充满变数，培养高质量的劳动队伍对新加坡来说至关重要。雇主和员工需要进行培训，提升现有技能，同时与时并进，学习更多行业内所需的其他技能。政府会在推行技能创前程（Skillsfuture）的基础上，进一步探讨如何强化终身学习的精神，并确保培训能转化为良好的就业机会。另外，政府也计划加强对失业国人的支持，协助他们重返职场。

此外，为确保员工的技能更贴近市场的实际需求，政府将成立就业与培训协调处，通过培训与行业的配对，为企业员工带来更好的薪资收入和就业前景。

就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrators）： 协调处将与企业及培训机构合作，了解员工的培训需求来制定培训计划。协调处也会与工会、行业伙伴等机构密切合作，确保企业员工能够有良好的就业前景。政府先在精密工程、零售业和批发业展开试点计划。

年长员工补贴配套（Senior Employment Credit）： 延长至2025年，继续为雇用年长员工的雇主抵消薪资成本。

部分工时员工重新雇佣津贴（Part-time Re-employment Credit）： 延长至2025年，鼓励雇主为年长员工提供兼职、伸缩性强的工作，以及有系统的职业规划。

渐进式加薪补贴（Progressive Wage Credit Scheme）： 拨出24亿资助雇主为低薪员工加薪。

残障人士雇用补贴（Enabling Employment Credit） ：为聘请至少六个月无工作的残障雇主提供更大比率的薪金补贴。

更生就业补贴计划（Uplifting Employment Credit） ：通过薪资补贴鼓励企业聘请释囚。

调税率：公平累进的税制

政府针对高档私宅、豪华汽车和香烟调高税率，以建立更公平累进的税制。（海峡时报）

建设美好的家园是大家的集体责任。政府在发展经济、加强社会安全网和提高国家财政韧性时，不得不增加开支。为了维持财务稳健并打造更公平累进的税制，政府将调整豪宅及豪车的税率；比较富裕的消费者、外国人和游客，将比低收入的国人承担更多消费税。另外，政府也将调高烟草税，这预计会带来1亿元的额外收入。