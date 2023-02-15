巴士车长驾驶数十年 进修学习直驱向前

即便只有小六学历，不谙英文，66岁巴士车长却毫不畏惧，多年来持续进修以提升工作技能。与此同时，他也担任新车长的导师，以自身经验激励他人，成了同行的学习楷模。

他是新捷运高级巴士车长黄瑞发。尽管已到退休的年纪，他仍对学习充满热忱。在雇主新捷运的推介下，他获选成为2022年技能创前程专才计划（SkillsFuture Fellowships）的得主之一。

在职学习跟上时代变迁

黄瑞发自22岁开始驾驶巴士，至今已在公共交通界服务了长达44年。

他受访时表示，当初选择当巴士司机是因为对驾驶有兴趣，也因为父亲的鼓励，一入了行，就没有再换工作。多年来，他始终对工作保有高度的热忱，也一直努力让自己表现得更好。正因为想要更好，他虚心向学，从不拒绝任何可以提升技能的机会。

黄瑞发坦言，见证了公共交通业几十年的变迁，人们对于交通服务的要求已明显改变，巴士车长的工作性质也跟着改变。

“年轻时驾巴士，就只是驾巴士载人。现在，驾巴士是服务乘客。如果没有接受培训，我们怎么知道什么才是好的服务？时代不断改变，我们也必须不断学习才能跟上。”他说道。

在新捷运，每名巴士车长都必须定期上课，以学习和更新公路安全知识和客户服务技巧。除此之外，一些车长也会被安排参加领导培训课程。个性开朗、健谈，工作态度积极的黄瑞发也获得了这个培训机会，为担任导师角色提升技能。

另外，自几年前开始，他也在公司的安排下，先后参加了新技能资格（Workforce Skills Qualification，简称WSQ）计划的多项课程，内容包括客户服务、领导、管理、决策等等。

学以致用提升工作表现

进修课程所学的知识，黄瑞发总是能够学以致用，发挥绩效。这些成果都反映在了他的工作表现上。

在数十年的职业生涯中，他已多次获得全国性服务奖项的肯定，其中包括：陆路交通业颁发的卓越服务奖（Excellent Service Award），以及由新加坡行善运动理事会（Singapore Kindness Movement）与陆路交通管理局联合颁发的公共交通金牌奖（Transport Gold Award）。

2021年，他还赢得了新加坡公路安全奖（Singapore Road Safety Awards）中公共巴士类别的“安全驾驶员优等奖”。

黄瑞发说：“各种课程中，我认为有关服务、领导和数码方面的课程最能让我受益，因为所学能够马上被运用到工作上。能够边工作边学习，使我乐在其中。”

热心指导新人巴士路线

通过培训，黄瑞发更懂得表达自己，有助他辅导新车长投入工作。（图/新报业媒体）

谈到指导新手车长这项任务，黄瑞发展现出高度热忱，感染旁人。

在新捷运，新入职的巴士车长在完成正式的培训后，必须先在获分配工作的巴士转换站实习一段时间，以熟悉实际的巴士操作，熟记所负责的巴士路线，才能正式上岗。在这个实习阶段，需要一名经验老道的车长来进行督导，以确保各方面都做得到位。

脑子里熟记了多达40条巴士路线，且屡次获得服务奖肯定的黄瑞发，正是担任导师的不二人选。因此，他经常被派往各个巴士转换站负责指导新车长。

他解释，新车长刚来的头几天，他会跟着他们“出车”，从旁进行提点，例如：经过某个路段需要留意什么，驾驶时和乘客上下车时有什么注意事项等等。至今为止，他已协助了数百名车长快速投入工作，无形中让巴士服务运营整体上变得更顺畅。

他也表示，怎样去教人本身就是一件需要学习的事，通过培训课程，他更懂得如何表达自己的意见和想法，沟通变得更顺畅，指导起来也更得心应手。

乐于和同事分享交流

黄瑞发（中）喜欢和同事交流，分享经验，彼此学习。（图/新报业媒体）

对于新同事，黄瑞发不仅乐于帮助他们快速适应工作，也乐于在他们上岗后，随时解答他们的疑问。对于老同事，他则享受和他们聊天和交流经验的过程。

他说：“我和同事经常会互相分享一些细微的驾驶技巧，以及各自遇到的状况或乘客的疑问，自己怎么解决和回应等等。我认为同事之间如果把各自遇到的不同状况说出来，其他同事也能从中学习，以后碰到的话就知道该怎么做。”

对黄瑞发而言，学习的目的之一是分享；反之，分享也是一种学习的过程。

秉持着终身学习的精神，黄瑞发再一次获得肯定，于去年11月从哈莉玛总统手中接过全国技能提升计划的最高殊荣，成为技能创前程专才计划的得主，可运用一万元培训费来继续进修，提升技能。

对于这份肯定，黄瑞发感到非常荣幸，也很感谢公司的提拔。

年龄不是学习的障碍

值得一提的是，黄瑞发不仅在学习和工作上保持积极进取，在闲暇时也非常活跃，喜爱户外活动。

傍晚放工回家，每周有两三次的机会，他可以和两个女儿一起打羽毛球，在锻炼身体的同时，促进家人之间的感情。有时候，他也会约朋友到巴西立海边钓鱼，闲话家常，享受悠闲时光。

他认为，只要能保持身心健康，心态正确，学什么都不会困难，即使是年长人士最抗拒的数码科技也能慢慢上手。

他以自己学用公司内部员工使用的两款手机应用程序为例，表示学习起来其实比想象中容易许多，而且上手之后，真的感受到它所带来的方便。现在只要打开手机应用，他就能清楚看到自己接下来一个月的轮值表，请假时也只需在上面简单操作就行。

而另一款名为“Find My Bus”的手机应用，则为车长们到巴士车厂取巴士时带来方便。车长们可轻松地从手机显示的位置图找到自己的巴士停放处，节省了许多时间。

黄瑞发说：“我了解有的年长人士会因为担心学不来，或因容易疲劳而抗拒学习新事物，但我想问题不在年龄，而在心态。学习是为自己好，而且机会无处不在，只要勇敢跨出第一步，之后的过程其实没有想象中那么困难。”

“能帮就帮”、“互相尊重”、“活到老，学到老”是他一直以来秉持的信念。接下来，他计划学习更多有关数码的技能，继续保持活跃，与时并进。

技能创前程专才计划 2023年开始接受提名

技能创前程专才计划（SkillsFuture Fellowships）是供新加坡人申请的技能提升计划。得主将能获得一万元作为培训资助，继续自己的技能提升之路。

任何在工作领域有至少10年工作经验，且符合以下条件的新加坡人，都能提出申请或被提名：

具备所属领域里的高度专业和技术知识。若获得业界认可和雇主的推荐，将更有优势。

展现出终身学习、精益求精的精神，并将之付诸行动，已有具体计划要如何在相关领域里继续提升或深化自己的知识和技能。

传播终身学习的种子，积极鼓励和帮助他人提升技能。例如，参与引导和教育他人的活动，以自身经验激励他人终身学习。

自2017年推出以来，技能创前程专才计划得主来自行各业，包括公共卫生、社会服务、教育、创意设计和美食界等的专才。

技能创前程专才计划现已开放申请。欲知详情，请浏览：https://www.skillsfuture.gov.sg/sfea

【本文由精深技能发展局呈献】