婴儿花红增3000元 助首购家庭买组屋 调整税制开财源 扶持家庭强国本 全民共创新时代

副总理兼财政部长黄循财发表“携手前进新时代”财政预算案时宣布，政府将与新加坡人携手度过这段高通胀时期和减轻消费税上调的影响；同时在全球局势迈入新时代之际，支持本地企业投资创新和走出国门，以及帮助雇员提升和更新技能，让他们抓住机遇。

巩固家庭是加强我国社会契约的一大重点，许多年轻新加坡人虽渴望结婚生子，但有各自的担忧与压力。政府将加大力度扶持年轻夫妻，助他们获得第一套房子、减轻养儿育女的负担，也帮助家长兼顾工作和家庭。

经过三年多漫长且艰难的抗疫之路，我国经济已在逐步恢复，受冠病重创的领域也渐渐回到正轨，然而全球性的通胀压力和外部不确定因素仍挥之不去。

副总理兼财政部长黄循财2月14日情人节这天发表“携手前进新时代”2023财年预算案声明，宣布政府将加强“定心与援助配套”等援助，与新加坡人携手度过这段高通胀时期和减轻消费税上调的影响，同时在全球局势迈入新时代之际，支持本地企业投资创新和走出国门，以及帮助雇员提升和更新技能，让他们抓住机遇。

通过预算案先处理燃眉之急

去年中展开的新加坡携手前进运动预计今年下半年才完结，政府也借这次的预算案先处理一些燃眉之急，包括最近热烈讨论的住房问题。

黄循财说，新组屋等待时间长和转售组屋价格攀升是年轻新加坡人的主要担忧，政府将调整组屋政策，进一步帮助他们实现拥屋梦。

有孩子的首次购屋家庭，和40岁或以下的年轻夫妻，若购买人生第一套房子，申购预购组屋时可获多一次抽签机会。所有符合条件的首次购屋家庭，购买转售组屋也可享更多公积金购屋津贴。二房式到四房式组屋的津贴从5万元增至8万元，五房式或更大型组屋的津贴从4万元增至5万元。

帮助家长负担育儿费用方面，政府也将把更多资助导向更需要的人。明年起生育或领养新加坡籍孩子的在职母亲，税务回扣不再按收入百分比计算，而是一笔固定数额，第一胎的回扣是8000元、第二胎1万元、第三胎或更多胎1万2000元。这项调整从2025估税年起生效，能让中低收入的在职母亲获得更多税务回扣。

今年情人节起出生的公民儿童，也将获得额外3000元婴儿花红现金奖励。

此外，为帮助家长平衡工作和家庭，明年起出生的公民儿童，父亲的有薪陪产假从两周增至四周。同样从明年起，育有两岁以下孩子的在职父母，每人每年可申请的无薪育婴假从六天增至12天。

黄循财说，发展经济、加强社会安全网和提高国家韧力的工作，需要政府增加开支。在开源方面，下来有多项税务调整，包括上调150万元以上住宅的买方印花税、向豪华车征收更高附加注册费，以及把烟草税调高15％，这些加在一起预计可为政府带来每年额外8亿元收入。

财政赤字约4亿元占GDP0.1％

政府在新财年维持扩张性预算案，整体财政赤字料收窄至约4亿元，占国内生产总值（GDP）0.1%。政府开支预料达到约1237亿元或GDP的18.2%，这包括各部门开支和特别转移。政府经常收入和储备金净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）则估计分别为967亿元和约235亿元。

今年是建国总理李光耀百年冥诞，黄循财以华语发言时说：“我们在缅怀李先生的同时，也应继续秉持他毕生坚守的信念和价值观，要深谋远虑，未雨绸缪，并且掌握新加坡的命运，为一代代的国人打造美好的未来。”

国会已休会，2月22日复会时，议员将就新财年政府财政政策及各部门收支预算，进行近两周辩论至3月6日。