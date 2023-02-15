再拨30亿元补强定心与援助配套 消费税补助额上调至最多850元 每户明年可领多100元邻里购物券

政府再增加对消费税补助券和定心与援助配套的拨款，协助新加坡人应付高通货膨胀和抵消消费税上调的影响。消费税补助券—现金补助的补助额今明两年逐步调高至多达850元，每户家庭明年也可获得多100元的社区发展理事会邻里购物券。

副总理兼财政部长黄循财在星期二（2月14日）发表的2023财政年预算案声明中宣布，政府将继续加强永久性消费税补助券（permanent GST Voucher）计划。

只有一套房地产、年值不超过2万1000元者，消费税补助券—现金补助（GSTV-Cash）从2022年的250元增至2023年的350元，2024年再增至450元。房地产年值不超过1万3000元者，可获得的现金补助从2022年的500元增至2023年的700元，2024年增至850元。

消费税现金补助每年8月发放，约有150万人受惠。

黄循财说，上述增补将确保退休人士和较低收入家庭不会被消费税上调所冲击。

“我们的消费税制包含消费税和消费税补助券现金补助，在这税制里，条件较好的消费者，以及外籍人士和游客，将比较低收入新加坡人承担更高的有效消费税。这能确保经济条件较好的群体缴纳应有的份额，也能有效减低中低收入新加坡人的税务负担。”

政府也把定心与援助配套（Assurance Package）的规模从66亿元增至96亿元。其中，每户家庭在明年可获得多100元的社理会邻里购物券（CDC Voucher），明年的邻里购物券总额因此增加到300元。

约290万名新加坡人将因此获得额外300元至650元不等的现金补助。年满21岁、可估收入不超过10万元、没有和只有一套房地产者，2022年底至2026年底获得的总补贴额达1350元。若可估收入不超过3万4000元，总补贴额可达2250元。

政府还会另外为约250万人推出一次性生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）。今年满21岁、没有和只有一套房地产者，可估收入若不超过10万元，可获200元至400元不等的现金补助。

另外，约85万名55岁及以上、可估收入不超过3万4000元、住房年值不超过2万1000元的年长者，也可获得200元至300元不等的生活费乐龄花红（Cost-of-Living Seniors' Bonus）。

六岁及以下的本地孩童，儿童培育户头将获得400元补贴。7岁至20岁的学生，教育储蓄和中学后延续教育户头则会获得300元补贴。

黄循财说，给消费税补助券和定心与援助配套的额外拨款，将全数抵消较低收入家庭因通货膨胀和消费税上调所造成的额外开销，中等收入家庭的额外开销也大幅抵消。