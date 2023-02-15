助国人应对当前市场火热 首购四房或更小转售组屋津贴多3万元

有意买第一套房子的40岁及以下年轻夫妇，以及育有孩子的家庭，日后申请预购组屋将有多一次抽签机会。这项措施今年迟些生效。

首次购买转售组屋的家庭和单身者可获得更多津贴，买二房式至四房式单位的家庭可多获3万元，五房式或较大型单位多1万元；单身者可获的额外津贴增幅则是家庭的50%。

有意买第一套房子的40岁及以下年轻夫妇，以及育有孩子的家庭，日后申请预购组屋将有多一次抽签机会。这项措施今年迟些生效。

副总理兼财政部长黄循财发表2023财政年预算案声明时说，一些新加坡人计划买转售组屋作为第一个安乐窝，但如今的转售价对他们来说太高了。

“我们已经在转售市场实施降温措施以缓和需求，接下来几年推出和建成更多预购组屋项目后，也会进一步缓和转售组屋的需求和价格。”

额外津贴4月起 存入符合条件者公积金户头

符合条件者在星期二（2月14日）下午3时30分或之后，提交购买转售组屋申请，或者转售交易到了3时30分尚未完成，都可获得更高额的公积金购屋津贴（CPF Housing Grant）。

额外津贴将在4月起，存入他们的公积金户头。首次购买二房式至四房式转售组屋的家庭可获8万元，购买五房式或更大型组屋可获5万元。单身者可获得的津贴也分别增至4万元和2万5000元。

除了公积金购屋津贴，转售组屋买家还可获得额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）和近居购屋津贴（Proximity Housing Grant），最多共计19万元。

国家发展部和建屋发展局联合发文告说，符合条件的买家如果在2月14日下午3时30分至3月31日间提交购买转售组屋申请，会在交易完成后的三个月内收到额外津贴，不必为此联络建屋局。

至于在4月1日或之后的申请者，只要符合条件，就会在交易完成前收到调高后的全额津贴，与目前的做法一致。

国家发展部长李智陞在脸书发贴文说，那些在2月14日下午3时30分前已提交购买转售组屋申请，但未完成交易的买家，政府明白他们可能为获得更高额津贴撤回再重新申请，因此让这些买家也能获得调高后的津贴。

买卖方从提交转售申请到完成交易，可能需时13个星期。

预购组屋方面，目前大部分单位保留给首次购屋者，确保他们有更大机会买到房子。不过，首次购屋者涵盖各类情况的申请者，例如那些已经拥有自己的房子，但未曾获得住房津贴的人。

由于首次购屋者的情况各有不同，加上目前预购组屋供应紧张，政府决定为这些群体提供更多援助，让他们更及时买到第一套房子。

建屋局答复《联合早报》询问时说，公积金购屋津贴调高后，预计第一年内将有1万多个首次购屋家庭和单身者受惠。

申请条件等细节3月初公布

李智陞说明这项调整背后的考量时指出，政府通过新加坡携手前进运动展开一系列围绕住屋的对话，重新审视公共住屋方面的社会契约。

通过这些对话收集到的主要反馈之一，是政府应优先照顾准备购买第一套房子的买家，尤其是有孩子的家庭，以及初入职场、未有足够存款考虑其他住房选项的年轻夫妇。

政府将在国会拨款委员会3月初辩论国家发展部开支预算时公布详情，包括申请条件的细节，以及提供给这两个群体的其他援助。