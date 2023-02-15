黄循财华语发言：较富裕者将承担更多消费税

根据我国的消费税制度，比较富裕的消费者、外国人和游客，将比低收入的国人承担更多消费税。

副总理兼财政部长黄循财以华语发表财政预算案声明时指出，今年的财政预算案是在外部环境复杂多变的情况下出炉的。

他表示理解国人对生活费上涨的担忧，因此这次的预算案特别针对退休人士和低收入家庭提供更多的援助，帮助他们应付消费税上调和通胀带来的额外开销。中等收入家庭也将能受惠。

黄循财举例，一对居住在三房式组屋的退休年长夫妇，今年可获得6500元的补助。这些援助足以让他们应付消费税上调和通胀带来的额外开销。

中等入息家庭，特别是大家庭也会获得更多的援助。例如，一户居住在五房式组屋，家有两名年长者，并育有两个孩子的中等收入家庭，这一家六口今年总共能获得8400元的补助。这能抵消大部分消费税上调和通胀带来的额外开销。

与此同时，政府也将加强永久性消费税补助券计划，确保大多数退休人士和低收入家庭不会受到消费税上调的影响。

政府也将协助企业和员工做好准备，在新时代抓住机遇，支持本地企业，尤其是中小企业，投资创新项目和领域。政府会协助有潜力的中小企业走出国门，开拓海外市场，从而培养一些本地企业成为全球顶尖企业，在国际舞台上占有一席之地。

当局也将加大力度协助员工提升和更新技能，并加强对家长的援助，减轻生儿育女的负担，帮助他们更好兼顾工作和家庭。

今年是建国总理李光耀的百年冥诞，黄循财说，我们在缅怀李光耀的同时，也应该继续秉持他毕生坚守的信念和价值观，要深谋远虑、未雨绸缪，并掌握新加坡的命运，为一代代国人打造美好的未来。

新加坡的建国之路并不是一帆风顺的，而是经历了许多风雨。我们在逆境中发挥坚韧、团结的精神，克服了一个又一个的严峻挑战。过去三年，国人携手对抗疫情的经历，再次证明了这一点。

不能守株待兔 必须动如脱兔

他说，兔年将是挑战和机遇并存的一年，我们不能守株待兔，而必须动如脱兔。只要我们团结一心，携手前进，就一定能够建造一个更加繁荣、强韧的新加坡。

总结：未来充满挑战 新加坡精神永不言败

未来的道路并不平坦，新加坡的路从来也不容易走。作为一个小红点，新加坡比其他国家更容易受到无法控制的外部环境与力量影响。

黄循财在总结预算案声明时说，今年的预算案正是应对这个充满不确定性与外在问题的新时代的预算案。新预算案采用不同措施，减低新加坡人眼前面对的生活费压力。政府将通过发展新加坡经济、提升员工、加强社会契约和建设一个更具韧性的国家，保障新加坡的未来。

不回避逆境和挑战

黄循财指出，新加坡人从不回避逆境和挑战。三年疫情让新加坡人比以前更加团结；新加坡的诚实、正直和可靠受全世界认可。投资者看重新加坡劳资政体系、开放的经济和具有社会凝聚力所带来的优势。这些基本要素，持续让新加坡与其他国家不一样。建国总理李光耀和新加坡的先驱们为我国定下了坚韧不拔的基调，敢于拥有远大的梦想并能将梦想实现。此后，每一代人都坚持辛勤不懈，推动新加坡前进发展。因此，今日的新加坡才能处在优势地位。

黄循财在总结时也阐述什么是“新加坡精神”。他说，新加坡的真实力量是来自人民本身，新加坡人拥有百折不挠、永不言败的精神，能快速地适应和应对全球的变化。新加坡人努力奋发图强、追求卓越、力争上游，不仅仅是为自己，也为家人和周围的人。因为新加坡人有爱心且慷慨，大家能平等相待、互相尊重、互相照顾，随时准备向有需要的人伸出援手。

过去三年，新加坡精神让新加坡人团结一致，也让新加坡在新的时代中能够更自信地迈步向前，共创更美好的未来。