陈丽玲先后经历产后抑郁症与致残意外，然而她积极克服，并参与社区的城市农场活动。她喜欢与人交流，认为聆听是一种关怀，交谈是一种学习。

“杯子里装了一半的水，它是半满还是半空？我认为，这个杯子是完全满的。”先后经历产后抑郁症和致残意外，家庭主妇陈丽玲（46岁）在逆境中自我认识，活出更丰富有意义的人生。

陈丽玲原是行政人员，17年前为了照顾孩子成为家庭主妇。然而，没上班的日子，让她感到与社会脱离，难以适应。

因家婆鼓励，陈丽玲决定去看精神科医生，被诊断患上产后抑郁症。为了不让孩子受影响，她积极寻求治疗，想要尽快好起来。

除了调整生活作息，陈丽玲也学会不再与他人比较，要“认识自己的长处，更爱自己”。

陈丽玲开始热衷于户外运动，更在2015年报名参加半铁人三项。不幸的是，她在进行脚踏车训练时遇到意外，以致于脊柱和神经断裂，双腿失去知觉，无法行走。

陈丽玲接受手术和物理治疗期间，日常活动须依赖他人帮助，但她仍坚强乐观。“有家人朋友的关心，我没有沉浸在忧虑中，只想尽快康复。我从来不知道自己有这样的能力，但当一个人处于困境时，会受生存本能的驱使，变得比想象中更勇敢。”

为了充实自己，陈丽玲开始学习缝纫，去年加入住家附近的城市农场，每星期三次兼职帮忙招待会员。陈丽玲变得更热情开朗，邻里许多居民都会在农场聚集和她聊天。“我真的很喜欢与人交谈，我们都从对方的经验中互相学习。”

陈丽玲说：“他们中的一些人正面临挑战，我只是聆听他们的倾诉。很多时候，人们需要知道有人在关心他们。”