副总理兼财政部长黄循财2月14日发表2023年财政预算案声明。根据声明，新加坡2023财政年整体赤字预计可缩小至4亿元，相当于国内生产总值（GDP）的0.1％。我国的收支情况究竟如何？政府又怎么在各部门之间分配预算？

整体收支情况

政府开支过去三年连年增加，今年首次回落。2023年政府部门总开支预估达1042亿元，比2022年的总开支（经修订），少了28亿元（2.6%）。这主要是因为冠病疫情趋缓，用于抵抗疫情冲击并发展经济的支出减少，从2022年的 256亿元，减少至206亿元 。

社会发展开支占比最大

社会支出持续增加，2023年的数额达528亿元，较2022年增加4亿元（约0.8%），是占比最大的年度支出。

从占比来说，过去几年社会发展开支占政府部门总开支的比率，其实相对稳健，介于49至52%。

社会发展开支 卫生部居冠

2023财年，卫生部的总开支预计达169亿元，比上个财年少了3.3亿元，这主要是因为冠病疫情的防控措施趋缓。不过，由于近年新医疗设施如三巴旺和淡滨尼北综合诊疗所启用，加上多个急诊医院、专科中心、社区医院等扩建和壮大团队，所需经费不小，使卫生部支出维持在高位。

国防部是2023财年支出最高的政府部门，数额预计达180亿元，比上个财年多出10亿元。

总经常收入预计连三年增加

2023财年的政府总经常收入预计达967亿元，占我国国内生产总值的14.2%，比上个财年的总收入多出64亿元。财政部指出，总收入增加主要是因为消费税、公司税、个人所得税以及资产税的税收提高。这是政府总经常收入连续三年增加。