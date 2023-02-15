义顺组屋电梯故障逾12小时 居民出门难

13层楼高的组屋，其中一部电梯故障逾12小时，剩下的那部电梯无法每层都停，住高楼的居民只好爬楼梯，近百名住户受影响。

这起事件发生在义顺环路第812座组屋，居民指星期一（2月13日）晚上约10时，组屋其中一部电梯突然故障，只剩下另一部电梯能使用。

记者星期二（14日）下午走访组屋，发现有逾四位维修人员在底层检查电梯超过一小时。

住在八楼的居民王春炎（55岁，德士司机），当时刚好从住家走下来组屋底层，他指电梯A故障后十分不便。“我担心太多人使用另一部电梯，所以宁愿爬楼梯，但爬上爬下要超过半小时，所以都尽量不出门。”

据观察，该座组屋共有13层，左右仅有两座电梯供居民使用，组屋两端只在第五层、第九层与第12层才相通。一些居民要搭到其中一层互通楼层，再爬楼梯才能回家。

王春炎也说，有不少高楼层的邻居需要坐电动轮椅出门，有些独居的老人，也因电梯故障而无法自己出门买食物，需要亲人上门送餐。

住在10楼的女居民陈栖平（60岁，清洁工）则说，去年电梯也曾故障过。

“当时我正好从巴刹买菜回来，推着手推车，因为电梯故障，我只能搭另一边的电梯到九楼，然后抱着手推车爬到10楼，非常辛苦。”

完整报道，请翻阅2023年2月15日的《新明日报》。