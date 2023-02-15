夜间巴士重开 学生巴士迷化身首发车长

夜间巴士疫情后重开，22岁的廖纬峻如愿成为第一批驾驶NS1线路的巴士车长。摸到巴士方向盘的那一刻，他不禁感慨：“终于不是驾驶模型方向盘了！”

廖纬峻自小就喜欢坐巴士，不论是巴士的外观、声音还是不同的线路都让他着迷。闲暇时他会坐几圈环线巴士，蔡厝港巴士转换站搬迁时，他为了搭到最后一趟巴士和第一趟巴士，甚至在转换站待上一整夜。

在廖纬峻的房间里，从沙发、书架到电脑桌底，都摆满了和巴士相关的收藏：各种各样的巴士模型、巴士车牌、上下车铃、开关门控制按钮，以及堆成叠的古早味巴士线路牌。这些全是他从车辆报废厂淘回家的“战利品”。

2022年3月，廖纬峻才刚满21岁，就迫不及待地去考4号驾照，并和一群同样痴迷于巴士的好朋友一起向私人巴士业者A&S Transit建议，在疫情防控解封人潮回流后尝试开发夜间巴士线路。

A&S Transit 接受了这群年轻人的建议，并于去年12月获得陆路交通管理局批准，经营NS1和NS2两条夜间巴士路线。两条路线的起点同为珊顿道金融管理局大厦对面的巴士站，途经滨海湾浮动舞台、克拉码头和乌节路等市区夜间人潮聚集点接乘客上车。NS1之后驶往宏茂桥、后港、盛港、榜鹅等东北部住宅区，NS2则驶往义顺、三巴旺、兀兰等北部住宅区。

两条巴士路线已在1月27日起正式运行，每逢周五六和公假前夕，深夜11时30分至凌晨2时30分运行，每隔45分钟一趟，车资是4元5角或5元。据廖纬峻形容，乘客除了夜店人潮，也有不稍夜归的上班族，夜间巴士给夜归人提供了另一个价格较负担得起的选择，所以至今反应不错，不少乘客向他们提出反馈，希望公司可以另辟新路线通往东部和西部。

廖纬峻在开巴士的过程中，好几次被上车的中学生称为：“安哥！” 让他啼笑皆非。不过这也加强他继续兼职开巴士的想法：“我希望我们年轻人可以带来的改变就是，改变一般人对巴士司机的刻板印象，不是每一个巴士车长都是大叔。”

廖纬峻目前在新加坡理工学院念媒体艺术与设计，他坦承毕业后，巴士车长不会是自己的职业选项，他还是希望能学以致用，在自己的专业领域有所发展。但这无碍于他对巴士的热爱，仍会继续享受“兼职巴士车长”的身份，“将来退休后，这还会是我的第一选择！”