餐饮服务业采渐进式薪金模式 至少1万2000员工将涨薪

餐饮服务业下个月起实施渐进式薪金模式，收入最低的摊位助手的总月薪须达到最低1750元；接下来三年，这行业的所有七类低薪雇员的总月薪，每年将调高165元。

餐饮服务业劳资政工作组星期三（2月15日）公布行业渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）的建议，从下个月1日至2026年2月28日，全职低收入雇员总月薪每年调涨165元，也列明工作的最低培训需求和职业升迁路径。

餐饮服务业涵盖4万1000名全职和兼职本地居民雇员，约1万7000人为低收入雇员，人力部预计今年将有至少1万2000名雇员涨薪。

以薪金最低的餐饮摊位助手为例，包括津贴和绩效奖金等可变动薪金组成部分的总月薪，下个月1日起须达到至少1750元，快捷服务食肆厨房助手或柜台助手的最低薪金为1825元，全面服务餐馆的服务生则为1850元。这些员工的总月薪，在明后两年的3月1日起，每年须增加至少165元。

餐饮摊位的兼职助手最低时薪调涨到9.18元，明后两年分别再调高到10.04元和10.91元。

餐饮服务业劳资政工作组也建议渐进式薪金模式涵盖的雇员，都须完成新技能资格（WSQ）的两个培训单元，作为培训的最低要求，其中就包括食品处理员须完成的基本食品安全课程。工作组也列出各种食肆各级别雇员的职责，提供清晰职业升迁途径。

雇主将有六个月的宽限期做出调整，以满足渐进式薪金模式的要求，否则他们将无法为新的外籍雇员申请工作证件或更新现有外籍雇员证件。劳资政工作组将在两年后再对餐饮服务业渐进式薪金模式做新一轮检讨。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期三代表政府接纳工作组提出的建议时指出，餐饮服务业在许多新加坡人心中都占有重要位置，通过提升这个领域员工的技能，不只能为他们争取更高的薪金，也能带给消费者更好的服务。

渐进式薪金模式已涵盖本地94%的低薪员工。扎吉哈说，副总理兼财政部长黄循财星期二在财政预算案声明中宣布，填补渐进式加薪补贴计划和提供更高的补助，在雇主为居民雇员加薪至少100元时，给予75％的加薪额资助，这将减轻雇主的负担。

担任工作组主席的职总中小企业协作平台署长杨涴淩表示，渐进式薪金模式不只是提升工资，也包括加强雇员的职业规划和提升技能，这能鼓励企业添置工具提升生产力，也让更多年轻雇员将餐饮服务业当成长期职业选项。