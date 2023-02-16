1948年以前出生 逾8万年长公积金会员将自动获入息

除了自动发放约8万5000名1948年以前出生的年长者公积金入息，今年10月起，公积金局将让参与公积金终身入息计划但退休户头没达到全额存款的会员，自动把普通和特别户头的存款转到退休户头购买年金，享有更高的每月入息。

从今年6月开始，约8万5000名1948年以前出生的年长者，将从他们来临的生日月份起，每月从银行户头接收到中央公积金局自动发放的入息，不能再把退休户头当成高利息储蓄户头，一直把钱存在里面。

公积金局星期三（2月15日）发文告宣布推出两项额外措施，让年长会员更早获得入息和调高最低入息，但额外措施不会影响从55岁起一次过提取的做法和提取的款项。

公积金终身入息计划（CPF LIFE）推出之前，年长会员是通过退休存款计划（Retirement Sum Scheme），从65岁起指示公积金局从自己的退休存款发放每月入息，但好些会员觉得既然能赚取4％的高利息，就刻意不启动发放程序，让钱一直留在里面，有的会员则是不知道可以领取。

2017年，有六成会员没有在可领取入息的年龄时要求发放入息。公积金局在2018年修改条例，要是会员到了70岁还没有要求，入息就自动发放，影响的是1948年或以后出生的会员。

公积金局称这项修改获得良好反应，让会员自动收到他们工作时累积的公积金存款。

现在，1948年以前出生的年长者每月入息也要开始自动发放。公积金局将个别通知这批会员。他们的每月入息按照存款而定，存款越多、入息越高，一直发放大约20年。另外，年满55岁会员的首3万元存款还有额外2％的利息，领取入息的期限可再拉长最多五年。

另外，副总理兼财政部长黄循财星期二（14日）发表2023财政年预算案声明时也宣布，退休存款计划的每月最低入息将从今年6月1日起，从250元调高100元至350元。公积金局透露，这会影响11万2000名会员。

另一项今年10月起生效的新措施是，让参与公积金终身入息计划但退休户头没达到全额存款（Full Retirement Sum）的会员，自动把普通和特别户头的存款转到退休户头购买年金，享有更高的每月入息。

参加公积金终身入息计划的会员，要是继续工作，普通和特别户头会继续有进账。如果他们的退休户头没达到全额存款，却希望每月享有更高入息，原本须指示公积金局把特别或普通户头的存款转到退休户头。

至于退休户头达到全额存款的会员，他们的普通和特别户头存款不必纳为年金，可随时提取。

分析师：措施扩大是公平做法

MoneyOwl财务规划部门主管赖欣莉认为，公积金局把自动发放入息的措施扩大到所有会员是公平做法，因为公积金的基本作用是提供退休收入。

“那些想把公积金储蓄遗赠给亲人而不想提取的会员，可以考虑使用其他（金融）工具，尤其是在当前的高利率环境下。

“自动转移普通和特别户头的剩余款项（到退休户头），以便增加会员每月的派发入息也合情合理，再也不必由会员向公积金局发出这个指示。”

赖欣莉说，退休存款计划最低入息调高至350元不仅缩短会员领取入息的年限，也还是不太可能足够应付他们的日常需求。

“这群老年人必须有自己的私人储蓄，或继续需要家人和政府的大力支持。即使加入公积金终身入息计划，他们可得的入息也可能没多大意义。

“如果有家人的支持，家人可尝试通过退休户头配对填补计划等，帮助他们增加公积金储蓄。拥有房子的人可考虑利用不同方法来累积退休储蓄，例如通过屋契回购计划或出租空房。”