政府宣布烟草税上调 部分零售店随即调高香烟售价15％

政府从星期二（2月14日）起调高烟草税15％，部分邻里香烟零售店隔天就相应调高香烟售价，每包香烟涨了约1元三角至1元五角。

副总理兼财政部长黄循财星期二发布2023财政年预算案声明时，宣布这项烟草管制措施。政府上次提高烟草税是在2018年，幅度为10％。

记者星期三（15日）下午走访邻里的香烟零售商时发现，不少商店还未收到烟草商对香烟建议零售价的指示，却已调高香烟售价。这些业者售卖的香烟起价前，每包介于10元至16元5角。

迷你超市UMart（福义成）星期三就把每包香烟的售价提高15%。负责人林貌勋（42岁）说，有七八名顾客在星期二趁香烟还没起价，想一次过买一条烟，也就是10包烟。为确保存货充足，她限制每人只能买两包。

“我们还没接到正式通知，但香烟迟早都要起价，我们就决定先这么做。消费税上调后，香烟销量已减少两成，再不起价我们会吃不消。

在金文泰经营咖啡摊的李月云（55岁）即日起把每包香烟售价调高1元5角。“烟草税调涨幅度很高，很多顾客觉得香烟起价后太贵了。年轻人可能会少买一点香烟，预计生意到时会减少30%至40％。”

琼侨咖啡酒餐商公会旗下的成员咖啡店约有200家，它们目前还未调高香烟售价。会长李家赋预计，烟草商最迟将在星期五或星期六，让这些咖啡店业者知道香烟的建议零售价。

“邻里商店大部分收入来自烟草与酒类的销售。近年来，我们观察到越来越多人使用价格更低的非法电子烟，我们担心烟草税调涨，会使更多顾客转而使用非法电子烟，这会对邻里商店的生计造成更大冲击。”

受访烟客对烟草税调整感到无奈，但他们不会因此戒烟。

郑姓工程师（44岁）每三天会买一包香烟。他坦言，即使香烟价格上调，他也不会改变每天吸烟的次数和习惯。

拉希姆（65岁，清洁管工）星期三早上买的香烟还未起价，但考虑到售价会在这几天调整，便打算趁还没起价前，多买10包香烟。“我现在每天要抽一包半的香烟，接下来可能只会抽一包。我习惯这款香烟的味道，不会买其他较便宜的香烟。”

辅导员：年轻人或转而吸电子烟

飞跃社区服务青少年部门助理主任黄颖俐受询时说，调高香烟的售价或无法有效地阻止青年吸烟或戒烟，可能还会让年轻人转而吸电子烟，尤其是电子烟已越来越普及。

“年轻人觉得吸电子烟很酷，如果香烟价格继续上涨，电子烟可能会因此成为更便宜的选项。”

新加坡烟草协会认为，烟草税调涨将进一步扩大我国与邻国的烟草产品，以及合法完税烟与非法电子烟的差价，使走私团伙有利可图。面对高通胀与物价上涨，这项调整也可能促使消费者转向使用低价的走私烟草产品，使日益严重的电子烟走私问题加剧。