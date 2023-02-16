邻里节第四场迷你游 到马林百列吃喝购物

继2月11日举办第三场迷你邻里游之后，第二届新加坡邻里节将在2月25日带公众到马林百列吃喝购物。

由新加坡邻里企业中心及全国商联总会主办的第二届邻里节自2022年11月27日以来，已带读者走访金文泰、珍珠百货商场、百胜楼、丹戎巴葛和牛车水大厦这些历史悠久的地方，获得《联合早报》读者的热烈响应。

作为第一个完全建在填海土地上的住宅区，马林百列经历了不少改造，才成为今天这个充满活力的住宅区。

读者可先到访位于马林台第504座熟食中心的妙善素食品，品尝口碑极佳的素叻沙和粿汁，以及现做现卖的永发肠粉粥。

除了美食以外，导游将带大家走访马林百列一区的商店，包括创立于1992年的新路加家私贸易、售卖种类繁多的家居用品的Selleys STR Japan，以及永和兴参茸药行。

逛完马林台后，导游将带读者走访建于1976年的马林百列熟食中心，让参加者再次享用美食。这些摊位包括祖传三代、拥有自制叁巴辣椒酱的坤记鸭饭，以及开创20年但依旧坚持每天新鲜制作的海皇香港点心。除此之外，还有面线羹、坚持利用新鲜食材来烹制菜肴的伊曼纽尔娘惹美食、凝聚三代人心血的D'authentic Nasi Lemak、口感绝对丰富的新世界粥品，以及面条弹性十足的中华面馆。

在行程结束前，参与者也有机会走访拥有27年历史的吉安贸易、售卖不同种类的糕点和面包的Time Bake、专售Batik衣物的Glory Enterprise服装店、营业逾半世纪风雨不改售卖上千本珍藏漫画的漫画店、售卖各式各样耳环和手链的@cart、曾曾中医，以及Symbian名表修理。

有兴趣报名迷你邻里旅游的读者，可扫描QR码，或通过链接报名。报名的读者将会获得一份礼包。

活动详情

日期：2023年2月25日（星期六）

时间：上午9时30分至下午12时30分

票价：10元（包括单程前往马林百列及返回友诺士地铁站的敞篷巴士）

集合地点：

City Tourist Hub #01-207 @滨海广场购物中心