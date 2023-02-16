学生义工当购物券信使

大约360名来自圣若瑟书院的中四学生，在1月3日第三轮社理会邻里购物券计划推介后的首两个星期，分批前往全岛36个民众俱乐部当义工。

绝大部分新加坡家庭已经领取2023年社区发展理事会邻里购物券。

许多不谙智能手机操作的年长者，也都顺利在住家附近的民众俱乐部领取纸质购物券。

在协助年长者方面，社理会大使、数码大使、银发族资信健乐大使和民众俱乐部工作人员功不可没。

但今年还有一群人值得给予掌声，他们是学生义工。

大约360名来自圣若瑟书院的中四学生，在1月3日第三轮社理会邻里购物券计划推介后首两个星期，分批前往全岛36个民众俱乐部当义工，同为16岁的胡毓洋与蔡钰笙是其中两人。

这两名学生义工透露，购物券计划推介后隔日，他们被派驻在麦波申民众俱乐部。

当天，现场大排长龙，一些人甚至得耗上两小时才能领到购物券。

虽然民众俱乐部有安排椅子给不耐久站的年长者，但人龙一往前移动，已坐下者就要站起来移位。

对此，学生义工想出变通方法，以五人为单位进场，让年长者无须频频站起来又坐下。

胡毓洋说：“有些年长者不耐久等，想要尽快往前移动，但我们都会耐心地向他们解说。”

与祖母同住的胡毓洋，以及与外婆同住的蔡钰笙，面对心急想尽快领取纸本购物券的年长者，多了一份耐心和同理心。

他们除了尝试用福建话和华语和年长者沟通外，也协助一些有智能手机的人，教他们使用Singpass领取数码购物券，以免长时间排队。

此外，他们也到淡滨尼一带的咖啡店，鼓励摊主加入社理会邻里购物券计划。

胡毓洋和蔡钰笙还非常细心地整理和翻译购物券计划常见的问题和词句，制成文件档，准备传给学弟们。

被问到当义工的最大收获，他们异口同声说是难忘的体验，让他们日后也能设身处地为年长者着想。