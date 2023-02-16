昔日热闹今日冷清 乌节青年圣地光芒不再

一间间被清空的店铺、成排围起墙板的店面和冷清得犹如死城的室内环境……很难想象，这是乌节路一带商场的情景。

不过，这正是坐落在索美塞路尾端的国泰乌节影城（Cineleisure）和SCAPE青年中心如今面临的困境。有网民日前把乌节影城的近照发布在网上，让这座几乎被人淡忘的商场，再次进入人们视线。

图为2005年7月，大批国人在国泰乌节影城外排队购买周杰伦演唱会门票。（新报）

国泰乌节影城戏院曾是我国最受欢迎的戏院之一。图为2006年3月11日，成群的影迷聚集在国泰乌节影城戏院售票处买票。（Terence Ong摄）

国泰乌节影城1997年开业，在营运的前十年朝气蓬勃，除了大型戏院，商场内潮店林立，吸引不少本地青年前去消费朝圣。

不过，时至今日，这个青年圣地已逐渐失去光芒，甚至面临一场存亡危机。《联合早报》记者日前在工作日和周末数次走访影城时，商场访客寥寥无几，地下一楼几乎所有店面都围起墙板，二楼也有至少十家店铺清空或围起墙板。三楼则由健身房、瑜伽练习室和舞蹈室承租；四五六楼的影院设施也冷冷清清。

《联合早报》记者上周六（2月11日）走访国泰乌节影城时，商场内访客不多，几乎每层都有店面空置或由墙板围住。（叶俊颖摄）

受访商家告诉《联合早报》，乌节影城的人流量多年来不断下滑，冠病疫情期间不少租户因利润大跌被迫结束营业。

一名不愿具名的店长受访时说，店铺的生意在疫情期间跌了五六成。她也看到一些租户因付不起租金，被管理商场的国泰机构收回店面。

她说：“二楼和三楼原本有几家零售店，有一间运动潮鞋店和几家男士零售店。可惜没有一家生存。也有一两家餐饮店倒闭，所以我估计就这两层租户而言，就有将近七成租户须要搬走。”

另一名不愿具名的前餐饮租户受访时也指出，他的餐厅在影城营业六年，疫情期间餐厅的生意跌了八成，虽然防疫措施去年松绑了但还是不见访客回流，因此租约去年底到期后决定撤走。

他说：“乌节影城这里主要仰赖办公人潮，但因为居家办公很多人还没回来办公室上班，所以利润还是不到疫情前的50%。国泰机构也试过挽留我们，把租约条款改得更具吸引力但不论我们怎么算，还是觉得没有太大的商业价值。”

国泰乌节影城二楼有至少十家店铺清空或围起墙板。（叶俊颖摄）

据记者了解，过去两年Collins西餐、摩斯汉堡等多家餐饮业者陆续离开影城。如今还在影城营业的餐饮业者只剩大约五家，其中包括肯德基、Fat Burger和The Assembly Ground。

国泰乌节影城业主国泰机构（Cathay Organisation）受询时没正面回应大批租户迁离的问题，也没提供任何数据，只说影城的租赁情况“良好并且依然活跃”。

发言人说：“用墙板封起来的店面正在装修或等着开工装修。店面易主时难免出现空置期，有时因要装修，有时也因一些领域的租户在等有关当局批准相关营业申请时会出现延误情况。”

发言人也透露，影城地下一层 、一楼和二楼的一些店面已成功由“有经验”的餐饮零售业者承租。这些新租户多数会带来新概念，并已安排从今年3月初逐步开张营业。

《联合早报》记者上周六（2月11日）走访国泰乌节影城时，一些二楼墙板已预告即将进驻的新租户。（叶俊颖摄）

另一方面，和国泰乌节影城毗邻的SCAPE青年中心也是人烟稀少。

SCAPE管理层2022年7月宣布将重新规划空间和提升设施，翻新工程预计2024年初完工。

《联合早报》日前走访时，青年中心虽然还未动工但好像一座死城，只剩一家宠物服饰店苟延残喘。

SCAPE青年中心将展开翻新工程，商场内的几乎所有租户已撤走，只剩一家宠物服饰店苟延残喘。（叶俊颖摄）

业主陈启华（72岁）和林雅爱（68岁）受访时说，疫情至今他们的生意跌了超过五成，他们现在只是按月续租，等装修工程开始后，就有意结束营业。

《联合早报》向SCAPE管理层了解营运情况但未获得正面回应。发言人只在答复中说，SCAPE启用至今13年，已到了更新品牌形象和场地设施的时候，以适应不断变化的青年趋势。新的SCAPE将有新的空间和活动支持本地青年自我探索和表达自己。

SCAPE青年中心的翻新工程预计2024年初完工。（SCAPE提供）

索美塞地带的发展蓝图包括SCAPE青年中心、红盒屋（The Red Box）、111索美塞（TripleOne Somerset）和滑板公园。（取自索美塞地带发展蓝图计划书）

为了振兴索美塞地带的整块地段，文化、社区及青年部和国家青年理事会在2019年成立工作小组收集本地青年想法，构思出一套索美塞地带的发展蓝图（Somerset Belt Masterplan）希望把SCAPE、红盒屋（The Red Box）、111索美塞（TripleOne Somerset）和滑板公园一带重新打造成一个具活力的青年社区空间。SCAPE的翻新计划便是这个发展蓝图的一部分。

不过，这项计划能否吸引本地青少年回流，扭转国泰乌节影城和SCAPE的颓势？点击视频了解。