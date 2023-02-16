营业43年 书城音乐书局月底停业

营业43年的“书城音乐书局”，因老板夫妇年事已高又无人继承接手，即将在本月底停业。

郭文发（75岁）自1980年起，在百胜楼经营书城音乐书局。这位百胜楼的第一代商家，星期三（2月15日）在脸书专页上突然宣布即将停业。

他受访时说，如今的顾客更看重购物体验和网购，他虽有意让书店转型，但年事已高，孩子又不愿接手。经过一番思考，夫妻俩决定在本月底正式停业。

“近年来我也试过在电商平台出售商品，效果不错，但若要继续经营书店，仍须大规模转型，包括装修店面、经营好网络商务，以及送货服务等。这些都需要投入大量心血。我们年纪大了，太太也希望陪伴孙子，现在是时候迈入新阶段了。”

多年来，郭文发一直致力为顾客提供多样化的商品选择，书店内所售商品从最初的卡带、乐谱书籍和小乐器，如小提琴、口琴等商品，增加至种类繁多的黑胶唱片、光碟（CD）、学习教材、杂志、象棋、运动用品、保健品、日历贺卡等商品。

郭文发指出，书店至今仍有常客光顾，生意虽不如上世纪八十到九十年代辉煌时期，但仍可维持营业。

“一些学生顾客现在长大了，带孩子回来逛书店。我很感谢他们一路以来的支持。这次决定停业，我也很舍不得。退休后我会继续参与社团活动，活跃于这个行业，希望继续维护百胜楼的文艺特色。”

完整报道，请翻阅2023年2月16日的《新明日报》。