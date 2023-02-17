国家发展部：主要针对符合条件首购族 调高购屋津贴对转售市场影响有限

国家发展部指出，转售组屋交易终究得根据买卖双方的意愿来定价；当前利率高、全球经济充满不确定因素，买家对价格还很敏感，若卖家提高要价，可能会被挤出市场。

公积金购屋津贴上调主要锁定的是符合特定收入要求的首次购屋者，而不是所有购买转售组屋者，这对转售组屋市场影响有限；当局表示也会继续密切留意市场反应，在必要时果断采取行动。

副总理兼财政部长黄循财星期二（2月14日）发布2023财政年预算案声明时宣布，购买二房式到四房式转售组屋单位的首次购屋家庭，可多获3万元的公积金购屋津贴（CPF Housing Grant），购买五房式或较大型单位则可多获1万元。

一些房产分析师认为，购屋津贴增加可能会促使一些卖家抬高要价，推高组屋转售价格。

国家发展部星期四（2月16日）晚上回复媒体询问时说，考虑到在强劲转售市场中调高购屋津贴的潜在影响，政府只让符合条件的首次购屋者获得更高津贴，他们的家庭月入不得超过1万4000元，单身者的月入则须在7000元以下。

过去两年，有约三分之一的转售组屋买家获得公积金购屋津贴。

国家发展部也指出，转售组屋交易终究得根据买卖双方的意愿来定价；当前利率高、全球经济充满不确定因素，买家对价格还很敏感，若卖家提高要价，可能会被挤出市场。

“政府会继续密切留意转售市场，以确保和经济基本面相符，若有必要，会采取果断行动。”

国家发展部说，对偏爱特定地点或想更快拥有新居的首次购屋者来说，转售组屋市场能满足他们的住屋需求。当局认识到组屋转售价上涨引起了一些首次购屋者的焦虑，2021年12月及2022年9月的两轮降温措施出台后，虽然市场出现初步缓和迹象，但这些举措仍需要一点时间才能发挥作用。

为协助符合条件的首次购屋家庭和单身者能买到自己的住屋，建屋发展局调高了公积金购屋津贴。购买四房式或较小型单位的家庭，所获的购屋津贴从原本的5万元增至8万元；购买五房式或较大型组屋的家庭则可获5万元津贴，比之前多1万元。

首次购屋的单身者若购买四房式或较小型单位，所获的津贴从原本的2万5000元提高到4万元；购买五房式单位的单身者可获的津贴则从2万元增至2万5000元。

公积金购屋津贴调高后，预计第一年内将有1万多个首次购屋家庭和单身者受惠。

政府将在国会拨款委员会3月初辩论国家发展部开支预算时，公布更多有关房屋政策调整的详情。