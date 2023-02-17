英兰妮：今年预算案要让家庭重新摆在首要位置

鼓励结婚生育是今年财政预算案的重点之一，政府希望借此迈出第一步，重新把家庭放在首要和中心位置。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期四（2月16日）接受《联合早报》采访时说，生育率备受政府关注，她在2020年协助管理国家人口及人才署后，最先做的一件事就是接触年轻情侣和已婚夫妇，了解他们的需求和担忧。

“我们所看到的局面，是许多家庭说他们承受巨大压力，需要更多支持。”

英兰妮说，夫妇需要的不只是经济支援，也要有更多时间来照顾家庭，这次的预算案兼顾这两方面的需求。例如为婴儿花红现金奖励加码、增加父母无薪育婴假，以及让在职父亲的有薪陪产假从两周增至四周。

英兰妮星期四出席在大华银行大厦中庭举行的电台MONEY FM 89.3预算案对话会，与大华银行环球经济与市场研究部主管全德健、KPMG新加坡税务主管珊甘纳让（Ajay Kumar Sanganeria）、新报业媒体娱乐及时尚媒体总编辑刘意庆和中小企业商会会长王腾忆，就刚宣布的预算案措施发表意见。

她在对话中说，民众似乎对父亲有薪陪产假的话题更感兴趣。“20年前，人们不会联想到父亲陪产假，但社会持续改变。就家庭而言，这是新加坡新的开始……我们也确实希望人们变得更重视家庭。”

针对父亲陪产假增加，政府国会社会及家庭发展委员会主席谢健平日前受访时也回忆，他刚担任议员时是没有有薪陪产假的。“我曾连续六次在国会提出应提供父亲有薪陪产假但没有争取到，很高兴现在取得进展。”

生育终究是个人选择 政策支持不可能立竿见影

有人质疑政府一系列措施是不是足以说服人们结婚生子，英兰妮回应说，这是个人选择，生孩子无法跟政府给多少钱画上等号。成立家庭会需要更多支援，但不管是财务、工作场所或基础设施方面的支持，都需要多年来实现。

灵活工作安排也是支持年轻家庭的重要元素，而政府正探讨如何增强本地托婴服务。

英兰妮认为，企业在转变的过程中需要协助，特别是要妥善落实灵活工作安排，就必须有相应的培训和足够人力，这些也都不可能一夕改变。

国家人口及人才署发言人受询时也说，更多父亲陪产假的措施明年才生效，正是为了给雇主更多时间调整人手和运营安排。

参与对话会的刘意庆留意到，这次预算案的不少措施面向千禧一代，他们正是执政党未来几年争取核心支持的对象，因此这回的预算案似乎是为举行大选而准备的。

对此，英兰妮反问“那么快？”，她强调本届国会任期才刚过半。

本次预算案也调高了部分豪华车税率和房地产买方印花税，但仍没有直接对净财富征税。英兰妮强调，政府的原则是打造公平和累进的税制，所得税、房地产税等税的征收方式某种程度上也面向较富有者。

至于是否要更直接向富人征税，她说还要进一步研究和观察。