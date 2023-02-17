肝脏移植手术前一晚，医生检查时发现，沈孟哲的胆囊管位置与普通人有异，手术风险也随之增加，医生劝他三思而后行……

捐肝手术前一晚出状况，沈孟哲（45岁，物流总监）仍冒着风险毅然为陌生人捐肝。

沈孟哲在本月2日刚完成捐肝手术，目前正处在术后恢复期。在此之前，他是一名积极的献血者，定期捐赠血小板和血浆。

年少时父亲患癌，沈孟哲在病榻前无能为力，只能抱憾看着父亲离世，成年后他希望凭借自己的力量，给其他病患带来帮助。

2019年，他萌生了捐赠肝脏的想法，开始查询相关资料。得知捐肝者有约0.5％的手术死亡率，手术也得将胆囊一并移除，他不得不考虑妻子和四个孩子，因此认真思考了很久。后来，他得到妻子的支持，在2021年4月申请成为一名肝脏捐赠者。

在动手术捐肝前，捐赠者须通过多项身体检测，只要其中一项指标不合格，就不能捐肝。考虑到这点，沈孟哲直到进行移植手术不久前，才将消息告诉四个孩子。

肝脏移植手术的前一晚，医生检查时发现，沈孟哲的胆囊管位置与普通人有异，手术风险也随之增加，因此劝他三思而后行。妻子也因担心他的安危，一度泪洒病房，沈孟哲内心也十分挣扎，但他想到在某处正满怀希望地等待捐赠的病患后，毅然决定捐肝。

“我曾读过有捐肝者最后一刻取消手术的新闻，正是我这样的经历让我更有体会，也希望更多人对捐肝者有多一份理解，体会他们的苦衷。”

目前沈孟哲的健康良好，虽然伤口还是隐隐作痛，但他对术后恢复有信心。“我不知道受赠者是谁，但从医生口中得知对方目前恢复得很好，我觉得一切都值得，因为生命是无价的。”

“我不会鼓励更多人捐肝，因为不是所有人都适合，但只要我们愿意，总能以自己的方式做些好事，帮助他人。”