旗袍美女遭“移花接木” 合照被窜改放上色情群组

23岁女子将自己和友人的旗袍照放上网，岂料遭人窜改成内衣照，被放到手机群组收费浏览！

Telegram又再冒出散播色情信息的群组，称“相中人”多是狮城女，警方介入调查。

在社交媒体Instagram拥有3万多名追随者的陈俐伶（23岁，学生）告诉《新明日报》，一名追随者在上周通知她，称看到她穿着旗袍的照片遭人移花接木，改成清凉内衣照，被有心人发布在Telegram的色情信息群组。

陈俐伶回忆起当时的情况，指这张照片是她与四名友人在农历新年期间拍摄的，当时大家都穿着旗袍，看到遭人移花接木的内衣照时，她倍感震惊。

“那些内衣照看起来就像真的，我感到恶心，为何有人会这么做？明明就是一张普通的照片，却被人恶搞成带有性暗示的信息。”

她认为，有关群组在未经他人的同意下，将一般女子的照片发布在这些色情信息群组，非常不妥，而且这些群组的信息都带有露骨的色情内容。

陈俐伶说，她已经向Telegram举报这个散布色情信息的群组，并将报警。她补充，任何人都不该经历如此难堪的遭遇。

针对有关手机群组散布露骨色情信息，警方向《新明日报》证实已接获多起投报，并已展开调查。

警方提醒民众，利用电子媒介传送任何淫秽内容属犯法。知情者若发现任何有关活动可向警方报案。

完整报道，请翻阅2023年2月17日的《新明日报》。